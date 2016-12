Noua echipă a LPS - Farul a bătut tot la tenis de masă

Atât echipa masculină, cât și cea feminină de tenis de masă ale LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul Constanța au debutat cu dreptul în competițiile naționale în care concurează, câștigând toate meciurile din Divizia A, respectiv Superligă. Primii au intrat la masa de concurs băieții pregătiți de Stelian Hașoti, care au susținut, la Constanța, partidele etapei întâi a Diviziei A, câștigându-le pe toate: 9-1 cu CSM Iași și CSM Buzău și 9-4 cu CSM LPS Craiova 2. La Slatina, Superliga feminină și-a programat runda de debut. Campioana națională en-titre LPS - Farul (antrenori, Viorel Filimon și Liliana Sebe) - echipa care a dominat autoritar întrecerea în ultimii ani - și-a respectat statutul, câștigând și ea pe linie, deși a prezentat o echipă schimbată față de ediția trecută, Eliza Samara transferându-se în Italia, Cristina Hârâci fiind accidentată, iar Irina Hoza renunțând la tenis. În aceste condiții, constănțencele au jucat cu Ana-Maria Sebe, Ioana Ghemeș, Andreea Filip și Ioana Bogdan, care au învins Bistrița cu 9-7, Stelion Slatina cu 9-1 și Voința Galați cu 9-0, rezultate care i-au permis instalarea în fotoliul de lider. „A fost doar prima etapă din campionat, așa că nu putem să dăm verdicte. Am fost și puțin stresați, după ce în program au intervenit câteva decalaje de zile și ore”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Viorel Filimon. Cristina Hârâci este plecată în Germania, la München, pentru control și tratament în privința problemei medicale pe care o are la spate. „Din ce mi-a spus, Cristina urmează să se întoarcă la Constanța la finele săptămânii și ar putea reveni la antrenament. Se pare că ce are ea la spate nu e așa de rău cum au spus medicii de aici”, ne-a mai spus Filimon. Chiar dacă ar putea reîncepe pregătirea, Cristina Hârâci nu are cum să prindă Campionatul European de la Sankt - Petersburg (3-12 octombrie), după ce a pierdut, din cauza bolii, și Jocurile Olimpice de la Beijing. Din echipele care vor participa la Europene, fac parte și cinci constănțeni: Eliza Samara, Iulia Necula, Ioana Ghemeș, Andrei Filimon și Constantin Cioti. În echipa feminină, selecționerul Viorel Filimon le-a mai inclus pe Dana Dodean și Mariana Stoian, în vreme ce la băieți mai e în formație Adrian Crișan și urmează să mai fie nominalizați încă doi tenismeni. România va concura la Euro la toate secțiunile: simplu și dublu (feminin și masculin) și pe echipe. „Avem șanse de accedere în lupta pentru medalii la mai toate probele”, a declarat Cristinel Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă. Pleacă la Buzău, la Naționalele de tineret Sportivii de la LPS - Farul pleacă astăzi la Buzău, unde, vineri, sâmbătă și duminică, participă la Campionatul Național de tineret. La feminin, vor concura Ana-Maria Sebe, Ioana Ghemeș, Andreea Filip, Ioana Bogdan, Andreea Manole și Roxana Iamandi. Băieții intră în concurs în formula Bogdan Simion, Nicușor Dincă, George Stere și Lucian Munteanu.