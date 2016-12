Noua armă a Iranului care sperie mapamondul - Rad-85

Ştire online publicată Luni, 30 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Rad-85 are capacitatea de a localiza ținte fixe și mobile (cum ar fi elicoptere și avioane) și de a le distruge.„Drona este capabilă să identifice și să monitorizeze zone îndepărtate”, a declarat comandantul armatei terestre iraniene, generalul Ahmad Reza Pourdastan, în cadrul unei ceremonii de prezentare a dronei.Numele Yassir înseamnă „facilitatorul” în sensul că poate pătrunde în inima inamicului. „Această dronă (...) are camere foarte puternice care pot să capteze imagini ale inamicului și să le trimită la centrul de control de la sol”, a spus generalul Pourdastan.Drona Yassir poate zbura timp de opt ore și este lansată cu ajutorul unui propulsor, ceea ce permite o plecare mai rapidă.Ea seamănă cu drona americană, ScanEagle, una dintre copiile căreia a fost capturată de Iran în decembrie 2012. Teheranul a declarat apoi că a reușit să-i spargă codurile și a început să o reproducă.Generalul Pourdastan a afirmat de asemenea că armata a început să producă în masă o dronă de atac Rad-85.Rad-85 are capacitatea de a localiza ținte fixe și mobile (cum ar fi elicoptere și avioane) și de a le distruge. Ea poate transporta diferite încărcături și muniții, a afirmat oficialul iranian, fără a da mai multe detalii despre aceste caracteristici, a informat agenția de știri Fars.