Norvegia: Acord guvernamental pentru interzicerea cerșetoriei la nivel național

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Norvegia ar putea introduce o interdicție națională privind cerșitul, de anul viitor, după ce coaliția de guvernământ (de dreapta) a țării a ajuns la un acord prin care și-a asigurat un sprijin majoritar pentru această măsură, relatează site-ul The Local.'Depunem eforturi pentru a deschide calea pentru interdicții locale începând chiar din această vară și am cerut guvenului să inițieze o procedură de cercetare asupra unei interdicții naționale', a declarat parlamentarul Ulf Leirstein, membru al Partidului Progresului, pentru NRK.Potrivit The Local, cerșetori din România au devenit în ultimii ani foarte vizibili pe străzile din orașele norvegiene, determinându-i pe mulți aleși din partidele Progresului și Conservator să sprijine ideea unei interdicții, scrie Agerpres.