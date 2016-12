Noi probleme pentru 787 Dreamliner

Ştire online publicată Joi, 13 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Compania japoneză All Nippon Airlines (ANA) a fost nevoită să anuleze un zbor al 787 Dreamliner, după ce unul dintre motoarele aeronavei nu a pornit, o nouă problemă apărută pentru modelul lansat recent de Boeing, care a fost consemnat la sol timp de patru luni, din cauza unor defecțiuni la baterie.ANA nu a putut utiliza aeronava 787 programată să zboare de la Ube, din vestul Japoniei, până la aeroportul Haneda de la Tokyo, deoarece motorul de pe aripa dreaptă nu a pornit, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Megumi Tezuka, citat de Bloomberg.Tehnicienii operatorului japonez caută acum cauza defecțiunii. All Nippon a precizat că problema nu are legătură cu defecțiunile la baterie pentru care modelul 787 Dreamliner a fost consemnat timp de patru luni.