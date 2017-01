Noi posibilităţi de finanţare pentru IMM-uri

Noi posibilități de finanțare pentru IMM-uri

În perioadă de criză, finanțarea și susținerea întreprinzătorilor reprezintă una dintre cele mai importante măsuri pentru redresarea economiei unei țări. Primele măsuri pentru sprijinirea IMM-urilor au fost luate. Cofinanțarea, principala problemă ale micilor întreprinzători, va fi asigurată de două bănci, CEC și Eximbank. Garanția pentru IMM-uri, de la Eximbank este destinată a facilita accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii și are ca scop completarea necesarului de garanții reale pentru creditele sau scrisorile de garanție contractate în scopul finanțării dezvoltării și modernizării activității acestora. Garanția acoperă maximum 80% din valoarea creditului, acordat unui IMM. În plus, banca cu capital majoritar de stat acordă credite în lei cu o dobândă redusă față de dobânda pieței, pe termen scurt, dar și pe termen mediu și lung. Astfel, pentru finanțarea proiectelor de investiții, IMM-urile pot contracta un credit de dezvoltare de până la 1,5 milioane euro (echivalentul în lei), pe o perioadă de maxim zece ani. Garanțiile trebuie să acopere 100% creditul. Tot pe zece ani, banca acordă creditele pentru domeniile prioritare, pentru dezvoltarea regională, cercetare-dezvoltare, protecția mediul, formare profesională, cu o valoare maximă de 1,5 milioane euro (echivalentul în lei). Pentru creditul flexibil, garanțiile pot acoperi chiar 50% din credit. Pe termen scurt, antreprenorii pot contracta creditul pentru capital de lucru de maxim 300.000 de euro, pe o perioadă de maxim un an. Pentru femeile ce vor să se afirme în afaceri, există un credit special de maxim 100.000 euro, echivalentul în lei, pe o perioadă de până la cinci ani, pentru investiții și un an, pentru activitatea curentă. De asemenea, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare finanțează firmele românești cu până la 10.000 de euro pentru servicii de consultanță de restructurare și organizare o companiei, studii de fezabilitate, realizarea planului de afaceri, căutarea de investitori și parteneri strategici, studii de marketing sau implementarea sistemelor de management al calității. Companiile care au între 7 și 500 de angajați și o cifră anuală de afaceri de până la 25 milioane euro sunt eligibile pentru programul promovat de BERD. Finanțarea nerambursabilă este de 50% din proiect.