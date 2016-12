Noi MĂSURI DURE în Marea Britanie pentru reducerea numărului de imigranţi români

1

emigrantul

Politica Internationala lanseaza campanii peste campanii impotriva Valului de romani si bulgari ………….-Rromii sunt originaly din INDIA totusi .Dar uita .sa vada ca in Europa si UK si toate celelalte tari neafiliate din Europa sunt deja Populate de Chinezi,Indieni,Arabi,Africanii si gramezi incomensurabile de Asiatici,,, Politica Internationala -UK....Chinezi,Indienii,Asiaticii,Africanii,Arabiii deja va ocupa tot spatiul economic si de afaceii,toate parcurile,tot ce este social si familiar....Romanii si Bulgarii sunt europenii ...Oricum ..acum si Romania si Bulgaria sunt Propietatea Marelui Capital International care stapaneste Europa si nu numai . De ce nu se spune ca Tiganii-RRomii sunt orinigari din India –au fost sclavi in Romania feudala-si VORBESC alta limba-NU Romaneste…romana este numai pentru cersit….sa-si faca palate si retele de prostitutie…si sa-si cumpere ultimul tip de masini din piata….De ce????...Politia UE le permite sa cerseasca pe strazi ???-vezi Roma ,Paris si toate celelalte capitale.si orase-Dunkerq-….Londra,,etc????????? Tiganii ne fac de rusine...nu romaniii adevarati care muncesc din greu pentru existenta lor si a familiilor lor lasate in romania-NU benevol.