Noi grădiniţe în Constanţa

În anul școlar 2009-2010

Noi grădinițe în Constanța

Criza locurilor în grădinițele constănțene a constituit an de an subiect de presă aprig dezbătut, pentru că părinții vin și reclamă faptul că trebuie să stea cu scăunelul, chiar și noaptea, cu rândul, pentru a-și înscrie micuții. În special la grupa mică și cu precădere în grădinițele cu orar prelungit. În căutarea de soluții cât mai la îndemână, recenta ședință a comisiei de activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, din cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, la care a participat și inspectorul general prof. Petrică Miu, a luat în discuție mai multe probleme cu care se confruntă învățământul constănțean. Concret, s-a propus ca parterul căminului S.N.C. să fie transformat în grădiniță, acest imobil urmând a fi reigienizat și adaptat, prin intermediul unor modificări ale grupurilor sanitare, dar și ale mobilierului. La Școala nr. 14 Palazu se vor amenaja trei noi grădinițe, iar în zona Poarta 6, școlile nr. 50 și 53 se vor extinde, astfel încât la parterul acestora va exista câte o grădiniță. Într-o discuție anterioară acestei ședințe, Liana Manzu, inspector școlar de specialitate învățământ preșcolar, declara că până la sfârșitul anului 2009 se iau în calcul extinderea grădiniței „Lumea Poveștilor”, precum și inaugurarea unei construcții noi pe str. Traian, dar și a alteia în localitatea Valu lui Traian, unde vor activa patru grupe. De asemenea, la grădinița nr. 58 „B.P. Hașdeu” se vor înființa, la solicitarea conducerii, încă trei grupe cu program prelungit. „Au prioritate la înscriere copiii cu vârste între 5 și 7 ani, iar în cazul copiilor de grupă mică, absența locurilor va fi suplinită și prin redirecționarea către GOP 2 și GOP 56", a afirmat Manzu. Totodată, se are în vedere crearea unui program mixt la grădinițele „Roboțelul” și „Tom Degețel”. Revenind la recenta ședință, s-a stabilit ca orice părinte, cadru didactic, elev sau persoană interesată de activitatea învățământului se poate adresa acestei Comisii nr. 4, care se întrunește de două ori pe lună, la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bulevardul Tomis nr. 51 și la adresa de mail virginiaionescu@primaria-constanta.ro. Mai remarcăm, ca element de noutate, și ideea implicării consilierilor locali în activitatea unităților de învățământ, prin participarea acestora în cadrul ședințelor consiliilor de administrație ale școlilor, liceelor și grădinițelor.