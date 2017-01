Nivelul de radioactivitate de la Năvodari nu pune în pericol sănătatea localnicilor

La depozitul de fosfogips de la Năvodari s-au depistat valori mari ale uraniului, radiului, bismutului, plumbului, actiniului și protactiniumului. Valorile depășesc nivelurile de excludere, dar nu și pe cele de exceptare. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului asigură populația din Năvodari că valorile depistate nu pun în pericol sănătatea. La începutul lunii octombrie, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a prelevat probe de fosfogips din zona de depozitare a haldelor de steril ale SC MARWAY Fertilchim Năvodari. Probele au fost recoltate după îndepărtarea stratului de la suprafață. Totodată, s-au prelevat probe de sol agricol și sol necultivat din jurul batalului de fosfogips. Fosfogipsul este un reziduu care se produce în urma procesului de fabricare a îngrășămintelor chimice. La recoltări au fost de față reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență București, ai Laboratorului de Radioactivitate a Mediului din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Primăriei Năvodari și ai Marway Fertilchim. Probele de fosfogips indică o structură neomogenă, ale cărei valori variază. Valorile obținute pentru concentrația activității radiului sunt de până la cinci ori mai mari decât nivelurile de excludere, dar nu depășesc nivelurile de exceptare. În ceea ce privește plumbul, s-au depistat valori cuprinse între 172 - 322 Bq/ kg, în timp ce nivelul de excludere este 10 Bq/kg, iar cel de exceptare 100.000 Bq/kg. Valori mari și la radiu, unde, probele prelevate au arătat valori cuprinse între 244 - 463 Bq/ kg. Nivelul de excludere nu depășește 40 Bq/ kg, iar cel de exceptare este de 10.000 Bq/ kg. I-am întrebat pe reprezentanții compartimentului Deșeuri din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului dacă nivelurile de excludere și de exceptare repre-zintă, de fapt, minime și maxime admise. Răspunsul a fost negativ, precizând că acești termeni nu pot fi interpretați. Este greu de înțeles faptul că autoritățile de mediu nu au putut furniza date pe înțelesul publicului, care nu are cunoștințe de specialitate. Aceste niveluri, precizează Adrian Manole, directorul Agenției pentru Protecția Mediului, sunt stabilite prin normele de securitate radiologică. Conform acestor prevederi, sunt exceptate de la autorizarea de către CNCAN activitățile care implică surse radioactive și materiale a căror concentrație a activității nu depășește nivelul de exceptare. În consecință dacă nivelul de exceptare nu este depășit, înseamnă că activitatea respectivă nu necesită autorizare specială din partea CNCAN și deci nu este periculoasă din punt de vedere al radioactivității pentru populație. „Pentru controlul contaminării suprafețelor înconjurătoare batalurilor, arealul Năvodari va fi inclus de către Agenția pentru Protecția Mediului în programul național de monitorizare a zonelor cu fondul modificat antropic”, a precizat Adrian Manole. Capacitatea construită a bata-lurilor de fosfogips de la Năvodari este de 1.750.000 mc, iar suprafața pe care este depozitat deșeul este de 21 hectare. Dacă desfășori o activitate în apropierea unui teren cu conținut de fosfogips, spun specialiștii, există riscul de a încasa o doză de 100 unități pe an. 