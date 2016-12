Ninsorile şi viscolul fac primele victime

Ninsorile și viscolul fac primele victime

Ştire online publicată Luni, 31 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trei persoane au murit, iar peste două milioane de locuințe au rămas fără energie electrică sâmbătă în Statele Unite, din cauza căderilor masive de zăpadă și a viscolului, care au perturbat și traficul aerian, relatează CNN.Un bărbat în vârstă de 84 de ani a murit după ce un copac a căzut peste casa sa din Pennsylvania, potrivit poliției locale, care a adăugat că, din cauza numărului mare de copaci căzuți în zonă, echipele de salvare au reușit să ajungă la victimă abia după două ore.O altă persoană a murit în Connecticut, în urma unui accident rutier, iar a treia victimă a murit în Massachusetts, după ce a ignorat barajele instalate de poliție în zonele cu cabluri de înaltă tensiune căzute la sol.Autoritățile din statele Connecticut, New York, New Jersey și Massachusetts au declarat stare de urgență, din cauza căderilor masive de zăpadă.Toate zborurile interne de pe aeroportul internațional Newark din New Jersey au fost anulate sâmbătă în jurul orei 16.00, după ce și alte aeroporturi din zona afectată de viscol și ninsoare au fost închise. Administrația Federală a Aviației a anunțat că pe aeroporturile John F. Kennedy și La Guardia din New York, zborurile înregistrau sâmbătă întârzieri de până la cinci ore.