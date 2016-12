Nicuşor Constantinescu face imposibilă colaborarea PD-L - PSD la nivel judeţean

Adrian Gheorghiță:

Nicușor Constantinescu face imposibilă colaborarea PD-L - PSD la nivel județean

În pofida faptului că, de la centru, liderii coaliției de guvernare recomandă cu insistență transpunerea parteneriatului PD-L – PSD în teritoriu, mai exact în cadrul administrațiilor publice locale, se pare că în județul Constanța cele două formațiuni politice nu reușesc să ajungă la un consens. Concret, tensiunile și divergențele de opinie dintre consilierii locali și, mai ales, dintre cei județeni ai PD-L, pe de o parte, și ai PSD, de cealaltă parte, par să ia amploare, în ciuda așa zisei coaliții existente mai mult la nivel declarativ. În acest sens, liderul de grup al consilierilor județeni democrat-liberali, avocatul Adrian Gheorghiță, consideră că „războiul cu Nicușor Constantinescu trebuie dus mai departe”. Concret, comentând demisia din Consiliul Local a colegului său pedelist, Cătălin Filișan, Gheorghiță a precizat că, la momentul acesta, el nu are niciun motiv să demisioneze. „Chiar dacă susțin și înțeleg demersul lui Cătălin Filișan, eu nu voi face asta, nu am niciun motiv să-mi dau demisia. De altfel, vorbim despre două situații cu totul diferite: el era singur, eu am o echipă de consilieri, consilieri care m-au susținut în toate demersurile și toate proiectele, chiar dacă suntem văduviți cu un loc, fiind, deci, opt aleși PD-L în CJC. De aceea, eu trebuie să fac față tuturor contrelor și tuturor abuzurilor săvârșite de Constantinescu în CJ”, a explicat Gheorghiță, vicepreședinte al Organizației Județene a PD-L Constanța. În plus, el a specificat că „războiul cu Nicușor Constantinescu” nu este un conflict de ordin personal. „Nu îmi doresc și nici nu mi-am dorit vreodată acest război. Este vorba de susținerea unui punct de vedere, a unor proiecte care, așa cum am arătat, sunt de interes public. Nu e vorba de chestiuni personale”, a subliniat pedelistul care, în cadrul ultimelor ședințe ale CJC, a reprezentat o opoziție puternică vizavi de Constantinescu și de proiectele inițiate de consilierii PSD. Gheorghiță intenționează acționarea CJC în instanță Din seria neînțelegerilor din CJC, Gheorghiță a amintit refuzul categoric de care consilierii pedeliști se lovesc atunci când vine vorba de introducerea pe ordinea de zi a proiectului de validare în funcția de consilier județean a lui Gheorghiță Corbu. Din acest punct de vedere, vicepreședintele PD-L Constanța a ținut să lămurească un aspect, și anume faptul că „Gheorghiță Corbu nu a pierdut procesul împotriva CJC, așa cum vehiculează PSD-ul”. „Cererea sa a fost respinsă pe considerente procedurale și asta deoarece el atacase hotărârea de invalidare în funcția de consilier județean, ori nu există nicio hotărâre de invalidare a sa, nu există niciun document care să ateste că nu a fost validat. De aceea a fost respinsă cererea sa”, a venit explicația lui Adrian Gheorghiță. Totodată, el a specificat și că Legea 215 (n.r. - Legea administrației publice locale) prevede în mod expres că, în cazul unei invalidări, trebuie să fie adoptată o hotărâre prin care să se constate efectiv invalidarea unui consilier. Pasul următor pe care Adrian Gheorghiță îl va face în cazul lui Corbu este, potrivit declarațiilor sale, „o nouă acțiune de chemare în judecată a Consiliului Județean”. „Urmează să încercăm, din nou, introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre referitor la validarea lui Gheorghiță Corbu, dar cu siguranță asta nu se va întâmpla. Fapt pentru care, ulterior, voi acționa în judecată CJC”, a afirmat consilierul pedelist care va prelua, în calitate de avocat, cazul colegului său. Pentru o eventuală lămurire a acestei situații am încercat să îl contactăm telefonic și pe președintele CJ, pesedistul Nicușor Constantinescu, însă, așa cum era de așteptat, el nu a răspuns apelurilor noastre. Totuși, pentru redarea unui punct de vedere din partea Consiliului Județean, a fost contactat și purtătorul de cuvânt al instituției, Cristian Moldovanu. Acesta din urmă nu a putut oferi o explicație privitoare la respingerea, în repetate rânduri, a introducerii pe ordinea de zi a proiectului care presupune validarea lui Corbu, cerând în schimb timp pentru documentare. „Trebuie să mă documentez, nu pot să dau un răspuns pe moment”, a fost, mai exact, declarația lui Cristian Moldovanu. „Persoana lui Constantinescu e o mare problemă!” Interesant de remarcat este, în contextul de față, modul în care coaliția de guvernare PD-L - PSD se va concretiza și la Constanța. Din punctul de vedere al lui Gheorghiță, transpunerea parteneriatului în județul Constanța este puțin probabilă: „Persoana care face imposibilă colaborarea PD-L - PSD la nivel județean este Nicușor Constan-tinescu. Dacă avem o colaborare cu vicepreședinții CJC și inclusiv cu aleșii PSD din Consiliu, cu Nicușor Constantinescu nu există nici măcar dialog”, s-a plâns democrat-liberalul. „Persoana lui Constantinescu e o mare problemă!”, a mai precizat consilierul județean PD-L. Și pentru că în cursul zilei de azi cele două comisii de negociere ale PD-L și PSD urmează să se întâlnească, la solicitarea pedeliștilor, pentru a discuta aspecte legate de încălcarea protocolului de colaborare pe care PD-L Constanța o reclamă, Adrian Gheorghiță a mărturisit că, personal, se îndoiește de faptul că reprezentanții celor două formațiuni vor ajunge la un consens. „Nu cred că lucrurile se vor schimba, cu toate că noi am fost și suntem în continuare deschiși la dialog, pentru o bună colaborare”, a declarat el. Mai mult, în opinia sa, în eventualitatea în care situația nu se va rezolva în plan județean, se va decide discutarea ei la centru, „acolo unde PD-L Constanța își va expune toate doleanțele: Consiliul Local, Consiliul Județean, numirile în funcțiile de conducere la deconcentrate”. Nu în ultimul rând, Gheorghiță s-a arătat încântat de colaborarea cu consilierii liberali din CJC, colaborare datorită căreia, la ultima ședință, au fost respinse cinci proiecte de hotărâre. Astfel, el a adăugat că speră ca și la proxima ședință „să existe un dialog benefic între consilierii PD-L și grupul PNL”, dar și că „Nicușor Constantinescu nu trebuie să uite că el nu are două treimi în CJC (procent necesar pentru votarea proiectelor mai importante - n.r.), așa cum are primarul o majoritate covârșitoare în Consiliul Local”.