Nicoleta Luciu a născut în Ungaria

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu este mămică. Vedeta de televiziune a născut, ieri, la o clinică din Ungaria, un băiat de 3,700 kilograme. Micuțul va purta numele de Zsolt, la fel ca tatăl său. Nicoleta a născut prin cezariană, iar bebelușul este sănătos și măsoară 56 de centimetri. Micuțul Zsolt a fost așteptat pe holurile clinicii de tatăl lui și de bunicile sale. „Nu pot să explic în cuvinte cât de fericit sunt, am stat în fața salonului, am mers cu copilul când l-a spălat, când l-a îmbrăcat, iar apoi m-am întors la Nicoleta și am asigurat-o că este bine. Mamele noastre sunt foarte fericite, a venit pe lume primul lor nepot”, a declarat Zsolt Csergo, tatăl copilului.