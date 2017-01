Nicolas Cage şi Alice Kim s-au despărţit după 12 ani

Nicolas Cage și Alice Kim s-au despărțit după 12 ani

Sâmbătă, 25 Iunie 2016

Actorul american Nicolas Cage (52 de ani) și actrița coreană Alice Kim (32 de ani) s-au despărțit după o căsnicie care a durat aproape 12 ani, scrie revista „People“.Agentul de presă al actorului a confirmat informația, precizând că cei doi locuiesc separat încă din luna ianuarie. Nicolas Cage și Alice Kim, care ar fi trebuit să sărbătorească 12 ani de la căsătorie în luna august, au împreună un fiu, Kal-el Coppola Cage, în vârstă de 10 ani. Nicolas Cage a cunoscut-o pe Alice Kim în februarie 2004, pe vremea când ea lucra într-un restaurant din Los Angeles. S-au logodit după două luni și s-au căsătorit la sfârșitul lunii iulie a aceluiași an. Acesta a fost cel de-al treilea mariaj al actorului Nicolas Cage, în trecut fiind căsătorit cu actrița Patricia Arquette, în perioada 1995 - 2001, și cu Lisa Marie Presley, timp de doar patru luni, în 2002. Nicolas Cage mai are un fiu, Weston, în vârstă de 25 de ani, care provine din relația sa cu modelul Christina Fulton.În trecut, starul hollywoodian a vorbit despre diferența de vârstă dintre el și soția sa, precizând că mama actriței nu a fost foarte încântată în momentul în care l-a întâlnit. „Când mama-soacră ne-a vizitat pentru prima dată, înainte de a mă saluta, mi-a zis: «Este prea tânără!» În acel moment am știut că va fi o luptă dificilă.“