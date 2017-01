Nevoiaşii sunt ajutaţi să-şi cultive pământul

Proiect World Vision

Nevoiașii sunt ajutați să-și cultive pământul

Organizația creștin-umanitară World Vision a ajutat mai multe familii sărace din județul Constanța să-și deschidă o mică afacere în domeniul agricol, cu scopul de a-și asigura cele necesare traiului zilnic. Familiile trebuie să doneze cantinelor sociale din comunitate, timp de doi ani, câteva kilograme din produsele recoltate. Dacă la Constanța familiile nevoiașe sunt obișnuite cu pomenile electorale, organizația creștin-umanitară World Vision ajută familiile nevoiașe, din județ, să câștige un ban cinstit, prin propria muncă, oferindu-le sprijin pentru a-și încropi propria afacere în domeniul agricol. În județul Constanța, proiectul demarat de World Vision se desfășoară la Cobadin, Cumpăna, Corbu și Vadu. „Viitorii legumicultori primesc asistență tehnică, suport financiar și acces la cursuri de pregătire profesională”, a declarat Izabela Ștefan, reprezentant World Vision. În localitățile unde se desfășoară proiectul, organizația creștin-umanitară a donat animale, produse pentru culturi, sere și unelte agricole. Potrivit reprezentantului organizației, „am oferit familiilor nevoiașe și un curs de legumicultură și unul de muncă orientat către client, pentru îmbunătățirea calităților de comunicare în relațiile dintre consumator și producător”. La finalul cursului, participanții au intrat în posesia unui certificat de legumicultor. Beneficiarii au o singură obligație însă: prin contractul semnat cu organizația, ei trebuie să doneze cantinelor sociale din comunitățile în care trăiesc, timp de doi ani, câteva kilograme din legumele recoltate și răsaduri. „A fost necesar să fie stipulată o astfel de sarcină în contracte pentru a-i responsabiliza pe oameni față de comunitate și mai ales față de copiii săraci de acolo”, a adăugat Izabela Ștefan. Proiectul continuă Unul dintre beneficiarii proiectului este Tanța M. din satul Vadu. Femeia a primit gratuit de la World Vision o seră în august 2008, într-un moment critic, când a rămas fără ajutor financiar. După ce soțul a decedat, femeia s-a trezit într-o situație disperată, fiind nevoită să întrețină doi copii și o bătrână. Câștiga foarte puțin din vânzarea zarzavaturilor în piața din Năvodari, însă după ce a primit sera, veniturile au crescut considerabil. „Până în 2008 am trăit comercializând la piața din Năvodari legumele culese din grădina noastră. Nu aveam niciun fel de experiență în domeniu, dar am făcut un curs de legumicultor cu ajutorul primăriei din Corbu și un curs de muncă orientat către client, cu sprijinul World Vision. Acum, am primit, tot de la World Vision, o seră. Sunt sigură că voi scoate mai mulți bani din vânzarea legumelor și chiar am nevoie de ei ca să-mi pot trimite copilul la liceu, în Constanța”, a declarat Tanța M. Drept recunoștință, mai multe familii ajutate de organizație alimentează cantinele sociale cu mai multe produse decât ar fi obligați să o facă. „Cum mi s-a dat mie sera, fără niciun ban, așa am dat și eu la cantină legume, după suflet. Nu m-a durut mâna să dau în plus, mai ales că e vorba de copii”, ne-a spus L. Bafane, un beneficiar care și-a mărit venitul familiei cu ajutorul unei sere oferite de organizație. Proiectul continuă în județul Constanța. Prin intermediul lui, familiile nevoiașe sunt ajutate să iasă din sărăcie.