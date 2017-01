Nemirschi dă dezlegare la plaje fără licitaţii

Deși sunt proprietate publică

Nemirschi dă dezlegare la plaje fără licitații

Întreg Guvernul României s-a dat de cinci ori peste cap și a făcut pe dracu-n patru, călcând în picioare legea și sacrificând sezonul estival, doar pentru a trece plajele în curtea administrațiilor locale de pe litoral. Se știe că marele of al administrației din Constanța erau plajele, care, odată cu venirea Sulfinei Barbu la conducerea ministerului Mediului, în 2004, au trecut în posesia DADL și, mai departe, în administrarea unor operatori care le-au concesionat pe cel puțin 10 ani. Iată că după ce Nicolae Nemirschi a ajuns ministrul Mediului, războiul pentru plaje s-a redeschis, zilele trecute fiind publicată în monitorul oficial o ordonanță de guvern care modifică statutul suprafețelor de nisip. Foarte târziu ce-i drept, mai ales dacă ținem cont că sezonul estival s-a deschis de mult timp, iar ordonanța cu pricina este incompletă și nu are încă norme de aplicare. Se tot vorbește, de câteva săptămâni, despre actul normativ pregătit de Nicolae Nemirschi, prin care plajele vor fi închiriate, anul acesta, direct hotelierilor, fără a se organiza licitații. Săptămâna trecută, pe 19 mai, ordonanța a intrat în vigoare. Ordonanța de Urgență nr. 43 din 6 mai 2009 pentru modificarea OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă stabilește noul statut al litoralului românesc, deschizând dreptul de administrare a plajelor doar pentru anumite categorii de agenți economici și privați. Dacă vechea ordonanță spunea că utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici, care au încheiat contracte de închiriere cu titularul plajelor, în noul actul normativ se specifică clar: „Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către operatori economici care administrează structuri de primire turistice, de proprietari ori administratori de ansambluri rezidențiale, de operatori economici care desfășoară activități de divertisment, agrement și/sau sportive și de autorități ale administrației publice locale care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pe perioada unui sezon estival, în condițiile legii”. Iată că ministerul nu a băgat pe plaje doar hotelierii, așa cum se stabilise inițial, ci și proprietarii cartierelor de lux care s-au construit prin stațiuni (știm noi cine, dar nu spunem…), dar și o serie de agenți economici care desfășoară activități turistice. Oare nenea care vine în fiecare an la Mamaia cu trambulina pe plajă, va fi și el inclus la împărțirea plajelor? Doar și el desfășoară activități de divertisment și agrement. Sau moșul cu barbă care te plimbă cu vaporașul, 10 lei călătoria, în largul Mării Negre. Știți promo-ul din Mamaia: „O plimbare de neuitat în largul Mării Negre. În 10 minute plecare…”. El face agrement, deci are dreptul la plajă. Trei paie, la cinci măgari Mergând mai departe pe firul epic al ordonanței, tuturor acestora, Nemirschi le garantează că vor închiria direct plaje, fără licitații. Și pentru a argumenta, cităm din textul legii: „Pentru sezonul estival 2009, prin de-rogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, contractele de închiriere a plajelor sunt atribuite direct operatorilor economici care administrează structuri de primire turistică, proprietarilor ori administratorilor de ansambluri rezidențiale, operatorilor economici care desfășoară activități de divertisment, agrement și/sau sportive și autorităților administrației publice locale”. După cele spuse mai sus, se pare că Guvernul vrea să împartă plajele, fără licitații, tuturor categoriilor menționate. Numai că jumătate de litoral este deja închiriat operatorilor de plaje, iar administrațiile locale vor lua și ele 20 de procente din suprafața de nisip. Suntem curioși să vedem cum se vor împărți parcelele de plajă rămase libere între sutele de hotelieri, agenți economici și proprietari de ansambluri rezidențiale. Ori va ieși scandal mare, ori se va merge la intimidare. Vom vedea, nu se știe când, deoarece Ministerul Mediului recunoaște că nu a elaborat încă toate normele pentru închirierea plajelor. Deh, doar mai e timp, până în iulie-august, când se fac, de obicei, reforme pe nisip. „Modelul-cadru al contractului de închiriere, lista sectoarelor de plajă propuse spre închiriere, precum și tariful de referință pentru închirierea plajei, pentru sezonul estival 2009, se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru turism și al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, spune ordonanța, adică spre sfârșitul lui iunie. Fraților, sezonul a început din 17 aprilie și voi vă treziți în iulie să închiriați și să împărțiți plaje? Numai în România se putea… Contracte fără nici un fel de obligații Foarte important și grav, totodată, este punctul 7 din art.I al ordonanței. Acesta abrogă întreaga anexă „Criterii privind utilizarea plajelor în scop turistic”, lăsând libertatea celor care vor închiria plajele să facă ce vor dori mușchii lor pe nisip. Pentru a vă face o idee, vă enumerăm câteva criterii obligatorii pe care operatorii trebuiau să le respecte și care acum au fost anulate: calitatea nisipului - să nu conțină corpuri străine periculoase; zona de îmbăiere să nu prezinte vegetație acvatică sau alte corpuri; echiparea sanitară; cabine pentru schimbat vestimentația; post de prim ajutor; post de salvare (salvamar); centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele, șezlonguri); recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor; dotări de agrement pentru copii; construcții demontabile, ușoare, provizorii pentru servit băuturi; rampă de acces pentru persoane cu dizabilități; marcarea zonei de îmbăiere și a celei de interdicție. Așadar, ne întrebăm cum vor arăta plajele în plin sezon estival fără toate aceste dotări, dar și cine va apuca să pună mâna pe un petec de plajă, ținând cont că, numai în Mamaia, există sute de agenți economici care ar fi îndreptățiți să închirieze.