Negocierile PSD - PD-L au eşuat la Constanţa

Negocierile PSD - PD-L au eșuat la Constanța

Echipele de negociere ale pedeliștilor și pesediștilor constănțeni s-au reunit, pentru a doua oară în cursul acestei săptămâni, vineri după amiază, la sediul Consiliului Județean Constanța. Așa cum era de așteptat încă de joi și cum, de asemenea, dădeau de înțeles membrii ambelor echipe de tratative, nici de data aceasta nu s-a ajuns la un consens. Declarativ, la Constanța există coaliție PD-L - PSD, practic, însă, ea lipsește cu desăvârșire. Și asta pentru că atât social-democrații, cât și democrat liberalii nu renunță sub nicio formă la conducerile deconcentratelor despre care fiecare în parte susține că i-ar reveni, conform protocolului de guvernare. Nicușor nu-l vrea pe Zevri La evenimentul de vineri au participat, din partea echipei PD-L, parlamentarii Mircea Banias, Maria Stavrositu, Zanfir Iorguș și Constantin Chirilă, precum și consilierul local din Eforie, Gigi Chiru, în timp ce, în cazul PSD-ului, echipa s-a prezentat în variantă „light”. Concret, dacă joi negociaseră cinci pesediști, vineri au participat la tratative doar trei dintre ei: președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir și prefectul Liviu Brăiloiu. „Strong” sau „light”, rezultatele negocierilor au fost aceleași: pentru moment, la Constanța nu există coaliție!!! Mai exact, potrivit declarațiilor senatorului Mircea Banias, lider al Organizației Județene a PD-L Constanța, „sunt două lucruri care nu au fost lămurite, și anume Inspectoratul de Stat în Construcții și Agenția de Mediu, unde partenerii de la PSD au o problemă cu nominalizarea făcută de PD-L, în persoana lui Senol Zevri”. Conform explicațiilor lui Banias, informație confirmată, de asemenea, și de surse din interiorul PSD, marea problemă a celor două formațiuni politice ar fi numirea lui Zevri la APM. „Noi îl susținem pe Zevri, dar nu-l vrea ministrul Ne-mirschi. Nu există motive întemeiate să facem altă nominalizare”, a afirmat Banias. În ceea ce privește motivul care ar sta la baza refuzului categoric în cazul lui Zevri, acesta ar fi, susține Banias, „legat de anumite atitudini pe care le-ar fi avut Zevri în campania electorală”. În sensul acesta, senatorul PD-L a subliniat: „Considerăm că nu e un motiv justificat, pentru că în campanie am fost adversari, iar despre violențele de limbaj de care e acuzat Senol Zevri nu avem cunoștință, nu am fost martori la așa ceva”. Interesant de remarcat e faptul că, potrivit unor surse, persoana care nu agreează deloc nominalizarea lui Zevri este, de fapt, Nicușor Constatinescu, și nu ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. Tensiunile de la Constanța, pe agenda națională a conducerilor coaliției Și cum nici negocierile de vineri nu au condus la niciun rezultat concret, întâlnirea având loc, de fapt, „doar de dragul întâlnirii”, tensiunile existente în pseudo-coaliția de la malul mării vor ajunge, conform afirmațiilor lui Banias, pe agenda de luni a comisiei de negociere PSD - PD-L de la nivel central. „Am vorbit cu ministrul Vasile Blaga și am solicitat introducerea pe ordinea de zi a întâlnirii conducerii coaliției de luni a celor două probleme - Inspectoratul de Stat în Construcții și Agenția pentru Protecția Mediului - ca să se găsească o soluție de la centru”, a menționat el. Nu în ultimul rând, de precizat este că, tot în contextul tratativelor de vineri, a fost abordată și problema administrației publice locale din Mangalia, acolo unde, urmare a conflictului extrem de pronunțat dintre aleșii locali PD-L, pe de o parte, și primarul Claudiu Tusac și consilierii PSD, de cealaltă parte, activitatea Consiliului Local este suspendată de luni de zile. Nici în acest caz nu s-a ajuns la o înțelegere.