Negocieri tensionate la granița dintre cele două Corei

1

bingo

Un joc de a soarecele si pisica intre cele doua peninsule.Cand are chef Pheniangul sa inceapa razboiul incepe cand are chef sa opreasca atacul il opreste.Motivul problema politica dintre Phenian si SUA.Astazi americanii au inceput primii schimbul de focuri la care Kim Jeon In a inghetat de frica si a anuntat stoparea conflictului.