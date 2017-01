Ion Marin crede că Farul are în continuare șanse reale de salvare

„Ne uităm cu jind după trei puncte la Urziceni”

După 25 de etape, Farul este poziționată în zona locurilor retrogradabile, însă antrenorul Ion Marin nu și-a pierdut speranța că „rechinii“ vor evita eșalonul secund, având în vedere că programul jocurilor este unul bun, constănțenii având de unde obține puncte. „Șansele Farului de a se menține în primul eșalon sunt mai mari decât cele de a retrograda. Avem șanse reale de salvare, iar acest lucru îl voi spune chiar și în eventualitatea în care meciul de la Urziceni se va încheia nefericit pentru noi. Însă noi sperăm să nu pierdem la Unirea. Tot timpul ne propunem trei puncte. Să vedem ce va ieși acum. Sperăm să fim bine organizați, inspirați și să găsim soluțiile cele mai bune, pentru a juca cum trebuie și a obține un rezultat pozitiv. Un rezultat pozitiv înseamnă și un egal, dar nu ascundem că ne uităm cu jind spre trei cele puncte”, a declarat Ion Marin. „Săpăligă“ este de părere că programul Farului de până la finalul campionatului este unul viabil, prin care „rechinii” pot evita retrogradarea. „Cunoașteți programul. Avem deplasări de unde putem scoate puncte, la Cluj, Mioveni și la UTA, după cum ne punem mari speranțe și în restul meciurilor de pe teren propriu. Totul este să credem cu tărie în noi și să rămânem uniți“, a mai spus tehnicianul farist. Joacă bine în deplasare Lui Ion Marin nu îi este frică de vreun jucător anume al Unirii Urziceni, remarcând prestația de ansamblu a elevilor lui Dan Petrescu. „Urziceniul are un joc organizat. Este o echipă muncitoare, care știe să joace la rezultat. Însă și noi am dovedit că, în deplasare, ne descur-căm bine. Cu excepția partidei de la Cluj, a cărei istorie nefastă o cunoașteți, în mini-retur am scos puncte de pe toate terenurile străine pe care am jucat”, a spus „Săpăligă”. Condamnați? Tehnicianul Farului speră ca echipa constănțeană să nu mai aibă probleme de arbitraj sâmbătă. Altfel, „dacă și la Urziceni se va repeta arbitrajul potrivnic nouă din ultimele meciuri și ne va împiedica să scoatem punct(e), atunci nu mai e în regulă. Înseamnă că cineva, undeva, a condamnat echipa aceasta”.