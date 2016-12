Navigatorii români de pe „Minerva II” sunt numiţi ţigani, bătuţi şi puşi la munci umilitoare

Navigatorii români de pe „Minerva II” sunt numiți țigani, bătuți și puși la munci umilitoare

În data de 3 martie 2008, vrachierul de 3.327 tdw „Minerva II”, sub pavilion panamez, se afla în operațiuni de bunkerare (încărcare a combustibilului) în Porto De Leixőes, pe coasta Oceanului Atlantic, la 9 km nord-vest de orașul Porto. Acesta este cel mai întins port comercial al Portugaliei, cu un trafic anual de 14 milioane de tone pe an. Fără scăpare În careul navei se aflau italianul Rosario Iakkarino (ofițer care răspundea de securitatea navei), reprezentantului companiei „Repsol” (furnizorul de combustibil), românul Mihai Covalev (șef mecanic) și croatul Andelko Pakac (un individ cu o poziție neclară pe navă, despre care se știa că e omul armatorului „International Cargo”). Ofițerii și reprezentantul lui „Repsol” discutau despre documentele de livrare a bunkerului, pe care urmau să le semneze. Pe nepusă masă, croatul, aflat într-o stare avansată de ebrietate și cu chef de ceartă, a început să-i spurce pe români, făcându-i țigani, oameni răi, care nu sunt buni de nimic. Beat la bordul navei mai fusese și în alte dăți, dar comandantul ucrainean și ofițerul cu securitatea închiseseră ochii. „Nu e bine ce faci, domnule Andelko! Sunt și persoane străine aici” – a îndrăznit să-i spună românul. Atât i-a trebuit bețivului. În timp ce Covalev i-a întors spatele, pentru a se duce la treburile lui, Pakac s-a repezit și l-a trântit la pământ. Apoi, a început să-l calce în picioare, lovindu-l pe unde nimerea cu bocancii, ale căror bombeuri erau metalice. Românul nu mai avea scăpare. Forțele erau disproporționate. El era subțirel, cântărind doar 70 de kilograme, în timp ce bruta putea concura la categorie grea, căci depășea 100 de kile. Expulzat din Portugalia Soarta șefului mecanic părea pecetluită. Croatul lovea, lovea și nu se mai oprea. Parcă era decis să-l termine. Reprezentantul companiei „Repsol“ n-a mai suportat și a intervenit, prinzându-l pe croat, în brațe, de la spate. Atunci Covalev a profitat de prilej, s-a ridicat și a rupt-o la fugă. S-a oprit abia la poarta portului, unde a cerut ajutorul polițiștilor. Oamenii legii au mers cu românul la căpitănie. Ei îl cunoșteau pe croat, căci nu era la prima abatere, și au avertizat autoritatea portuară despre acest fapt. Apoi, au dus victima la spital, pentru a fi văzut de medic și pentru a verifica dacă nu cumva și românul e băut. Șeful mecanic i-a arătat doctorului vânătăile. Era lovit la cap, pe picioare, pe corp, în zona inimii și a unei operații de hernie pe care o făcuse în urmă cu un an. Lucrurile erau extrem de grave. Poliția l-a debarcat rapid pe croat de pe navă, i-a întocmit un dosar și, a doua zi, l-a expulzat din Portugalia. Când șeful mecanic a revenit la bord, a aflat că bătăușul s-a repezit și la Rozario, ofițerul de securitatea, iar acesta a făcut infarct și a ajuns în spital. Muncă pe brânci De departe cel mai grav, acesta nu a fost însă unicul incident. De-a lungul voiajului, echipajul navei „Minerva II” a fost supus frecvent la rele tratamente. Oamenii au fost obligați să facă munci care nu erau de competența lor, în condiții grele, periculoase, chiar umilitoare. Șeful mecanic povestește că a fost obligat să spele, împreună cu un ofițer de punte, capacul motorului, care era năclăit de ulei. La începutul lunii aprilie 2008, nostromul Ion Bodescu a primit ordin de la comandantul ucrainean să spele, în genunchi, puntea navei, care era murdară de cenușă. Omul s-a târât ore în șir și s-a ales cu răni, care s-au infectat. Calvarul lui a fost stopat de intervenția șefului mecanic, care i-a reproșat comandantului că nu l-a pus pe marinar să spele puntea cu manica. Fuga din Infern Voiajul cu „Minerva II” s-a dovedit a fi un adevărat iad. Nu este de mirare că oamenii, chiar dacă mulți dintre ei sunt adevărați lupi de mare, care au trecut prin multe pericole și sunt căliți în lupta cu greutățile, nu rezistă prea mult timp pe navă și cer să fie debarcați. Doi comandanți români și-au dat demisia la scurt timp după ce au ajuns la bord, povestește Covalev. Clc. Tudorel Gheorghiu a plecat după o lună și jumătate, iar clc. Mihai Suharov, după numai o zi. „Eu am ajuns la navă pe 9 ianuarie 2008 – spune șeful mecanic. Pe 18 ianuarie, am cerut debarcarea pe banii mei. Astăzi, nu mai am curaj să merg cu această navă mai departe. De ce nu ne plătesc salariile la zi, să putem pleca?” Chiar și acum, după ce nava aflată în dana 115 a portului Constanța a intrat în atenția Federației Internaționale a Transportatorilor și a Port State Control, relele tratamente nu au încetat. Mihai Covalev afirmă că, din ordinul comandantului, câțiva marinari au fost trimiși să curețe, de praf de plumb, magazia navei, fără să li se asigure echipament de protecție și punându-li-se, astfel, în pericol sănătatea. În urma bătăii soră cu moartea primite de la omul armatorului, șeful mecanic acuză dureri la cap și la organele interne. El a declarat că va da în judecată compania „Internațional Cargo”, și pe reprezentantul ei, croatul Andelko Pakac, pe care îl acuză de terorism.