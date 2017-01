Navă-cargo rusă, cu sute de tone de carburant, plutește în derivă în largul Canadei

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O navă-cargo rusă, care are la bord sute de tone de combustibil, plutește în derivă în nordul Oceanului Pacific, în largul Canadei, existând riscul să se scufunde, ceea ce ar însemna, în viziunea autorităților canadiene, "un incident catastrofal".Astfel, autoritățile maritime se tem că nava ar putea eșua și s-ar putea scufunda în zona Haida Gwaii, în largul provinciei canadiene British Columbia, relatează BBC News, citat de Mediafax."Ar fi un incident catastrofal", avertizează autoritățile canadiene.Nava Simushir, care are un echipaj de 11 membri, a început să aibă probleme tehnice, vineri, rămânând fără propulsie în timp ce se deplasa din statul american Washington spre Rusia. În plus, comandantul navei a fost rănit într-un incident și a fost preluat de un elicopter canadian.