NAVĂ ARESTATĂ pentru bunkeraj ilegal

Pe data de 29 septembrie 2015, Garda de Coastă din Vietnam a reținut tancul de produse petroliere „Star Asia” și o navă de pescuit vietnameză, sub acuzația de bukeraj ilegal în Golful Siam, în vecinătatea Insulei Phu Quoc. Navele au fost aduse la Phu Quoc pentru cercetări. Potrivit Poliției, tancul petrolier vindea ilegal bunker navelor de pescuit vietnameze, la prețul de 0,22 dolari pe litru.Nava „Star Asia” are 99 metri lungime, 17 metri lățime, 4.084 tone registru brut, a fost construită în 1985 și este înmatriculată sub pavilion Thailanda.