NATO, pregătită să apere Turcia în faţa Rusiei

NATO, pregătită să apere Turcia în fața Rusiei

Ştire online publicată Joi, 08 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

NATO este pregătită să apere Turcia, inclusiv în fața pericolului reprezentat de implicarea Rusiei în Siria, chiar prin detașarea de trupe la fața locului. Este declarația tranșantă a secretarului general al NATO înaintea începerii adunării miniștrilor Apărării din cadrul Alianței.Declarația vine după ce Turcia a acuzat în repetate rânduri Rusia că avioanele sale de vânătoare i-au încălcat spațiul aerian. Moscova a recunoscut acest lucru, dar a precizat că a fost vorba de o greșeală, nicidecum o intenție.Ankara a declarat că o altă încălcare a spațiului aerian va fi interpretată ca o amenințare. Pe de altă parte, Jens Stoltenberg a declarat că pe agenda discuțiilor de astăzi va fi și situația din Ucraina și răspunsul NATO la această provocare prin instituirea a două noi comandamente în Ungaria și Slovacia, transmite Digi24.ro.Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO: „NATO poate și este pregătită să-și apere toți aliații, inclusiv Turcia în fața oricăror pericole. Iar unul dintre motivele pentru care am crescut pregătirea forțelor noastre, pentru care am dublat mărimea forței de răspuns a NATO, pentru care am stabilit forța de intervenție rapidă, pentru care am crescut eficiența procesului de luare a deciziei are în vedere nu numai provocările din est, ci și pe cele din sud, date fiind dezordinea și violența din Siria și Irak. Prin urmare, NATO a răspuns deja provocărilor prin creșterea capacității și a pregătirii de a detașa forțe inclusiv în sud, inclusiv în Turcia, dacă este nevoie”.