NATO, atacat de un grup de hackeri ucraineni

Ştire online publicată Duminică, 16 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un grup de hackeri ucraineni a atacat NATO. Anunțul a fost făcut chiar de hackerii care se prezintă sub numele de CyberBerkout. Aceștia susțin că au declanșat atacul informatic deoarece nu doresc prezența trupelor organizației Atlanticului de Nord pe teritoriul ucrainean, transmite B1.ro.Un purtător de cuvânt al NATO a declarat că se lucrează pentru a face operaționale site-urile atacate."Declarăm că am lansat un atac împotriva NATO", a anunțat gruparea care se prezintă sub numele de CyberBerkout, într-un comunicat publicat pe site-ul său.Oana Lungescu, o purtătoare de cuvânt a NATO, a anunțat într-un mesaj postat pe contul său oficial de Twitter că aceste atacuri nu au niciun impact operațional.Acțiunea cibernetică din noaptea de sâmbătă spre duminică are loc după ce în ultima perioadă au fost atacate și site-uri guvernamentale ucrainene.