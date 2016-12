NATO angajează barmani şi chelneri pe salarii de 3.000 de euro

NATO angajează barmani și chelneri pe salarii de 3.000 de euro

Ştire online publicată Luni, 01 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

NATO are mai multe posturi vacante pentru cetățenii din statele membre ale organizației. Printre slujbele scoase la concurs se numără și cele de chelneri și barmani la sediul central din Bruxelles. Româniii interesați de acest post, remunerat cu un salariu de bază de 2.974 euro, trebuie să cunoască limbile engleză și franceză și să aibă peste cinci ani de experiență, potrivit Realitatea.net.Potrivit anunțului postat pe site-ul NATO, alte cerințe la angajare sunt servirea "cu tact, discreție și diplomație", abilitățile de lucru cu clienții, deținerea unei diplome recunoscute în domeniul catering-ului, precum și experiența "preferabil într-un mediu internațional, care să aibă legătură cu sportul".Organizația Nord Atlantică are și alte joburi vacante în momentul de față, cele mai multe în Luxemburg, Belgia și Ungaria. Printre slujbele care nu solicită pregătire militară se numără cele de tehnicieni, ingineri, juriști și analiști de sistem IT. Vezi toate posturile scoase la concurs de NATO aici