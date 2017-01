Născut la cumpăna dintre ani

Primul scâncet de Revelion s-a auzit la Maternitatea Spitalului Județean Constanța la o oră și zece minute după miezul nopții. Nicoleta Trantu a născut un băiețel de 2,700 kg, care se va numi Cristian. Micuțul a înșelat așteptările medicilor și ale părinților și a venit pe lume cu două zile mai devreme decât era programat. „Ne pregătisem pentru Revelion, eram acasă, dar a trebuit să plec la spital. Am ajuns la 10.30, iar la 01.10 am născut“, ne-a povestit tânăra mămică. Băiețelul măsoară 48 de centimetri, a primit la naștere nota 9 și nu are probleme de sănătate. Nu este primul copil al soților Nicoleta și Dumitru Trantu. Cei doi mai au un băiețel de cinci ani și jumătate. Ieri, tatăl și frățiorul mai mic i-au amenajat bebelușului pătuțul și îl așteaptă acasă.