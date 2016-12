Muzeul Național de Istorie Naturală, mistuit în întregime de flăcări

Ştire online publicată Marţi, 26 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un incendiu masiv a distrus Muzeul Național de Istorie Naturală din capitala Indiei și s-a soldat cu rănirea a cinci pompieri, relatează surse oficiale, citate de DPA.Focul a izbucnit azi, în jurul orei locale 2.00 a.m. (20.30 GMT luni) și s-a răspândit în toate cele șapte etaje ale clădirii."Pompierii și cele 35 de mașini a acestora s-au luptat cu flăcările pe parcursul nopții", a declarat prin telefon Harinder Singh, un oficial din cadrul serviciului de pompieri. "Incendiul a fost pus sub control abia după patru ore, însă majoritatea exponatelor au fost distruse", iar starea unuia dintre pompieri este gravă, a adăugat acesta, potrivit Agerpres.Muzeul de Istorie Naturală din New Delhi, unul dintre puținele muzee dedicate istoriei naturale și protecției mediului din India, a fost înființat în 1978, scrie realitatea.net