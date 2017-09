Mutarea în noul sediu NATO, amânată pentru 2018 din cauza unor probleme tehnice

Mutarea cartierului general al NATO în noul sediu de la Bruxelles, prevăzută inițial să aibă loc înainte de sfârșitul lui 2017, a fost amânată din nou din cauza unor probleme de ordin tehnic, transmite Agerpres.ro.'Mutarea în noul sediu al NATO a început și ne așteptăm să se încheie în prima jumătate a lui 2018', menționează Alianța Nord-Atlantică, într-un comunicat emis sâmbătă.'Lucrările de construcție la clădire sunt în mare parte încheiate, continuând cele la sistemele IT', aceasta fiind 'o sarcină solicitantă, dar esențială întrucât NATO are nevoie de sisteme IT deplin securizate în contextul provocărilor cibernetice în creștere', explică Alianța.Conform comunicatului NATO, nivelul actual al cheltuielilor pentru noul sediu se ridică la 1,17 miliarde de dolari, cele finale urmând a fi cunoscute 'după încheierea proiectului'.Oricum, ele sunt așteptate să crească mult peste limita de 1,12 miliarde de dolari stabilită inițial de statele aliate.Noul sistem IT va trebui să asigure securitatea tuturor comunicațiilor electronice ale NATO, dar și supravegherea întregii clădiri, cu peste 10.000 de camere de monitorizare și sisteme de intrare pe bază de recunoaștere a irisului.