Muncă de Sisif ca să primeşti o alocaţie de 32 de lei

Muncă de Sisif ca să primești o alocație de 32 de lei

De unde se poate ridica alocația de stat restantă pentru copii pentru anul școlar 2007 - 2008? Am găsit răspunsul după ce am colindat două sedii de bănci, după ce am dat zeci de telefoane, după ce am dat în nas cu birocrația, dar și cu neștiința unor funcționari publici. Dacă este să luăm în calcul cuantumul alocației pe 2008, de 32 de lei pe lună, și motorina și apelurile telefonice consumate în căutarea unui răspuns, nu rămâi mai cu nimic. S-o luăm cu începutul. Inițial, am sunat la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale. Ada Dancea, directorul adjunct executiv al instituției, ne-a îndrumat la Bancpost. Am luat de bună informația și ne-am îndreptat spre Bancpost. Un angajat al sucursalei băncii de pe bulevardul I. C Brătianu ne-a dat un răspuns negativ, spunându-ne că Bancpostul nu a făcut nicio plată pe astfel de carnete de cecuri. Aceeași informație am primit-o telefonic și de la altă sucursală. Livia Cazan ne-a spus că banca nu mai face nicio plată pentru alocațiile școlare din data de 18 decembrie 2007. Am luat legătura din nou cu Ana Dancea, care s-a arătat surprinsă de faptul că Bancpost nu plătește alocațiile de stat restante. Și, drept argument, ne-a indicat o Hotărâre de Guvern. Am deschis actul normativ, respectiv HG nr.577/2008. Deși la art. 2 se specifică clar faptul că Poșta Română plătește alocațiile de stat pentru copii școlari restante ni s-a sugerat să întrebăm și la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, pentru că ei s-au ocupat de carnete, dar să încercăm și la poștă. Camelia Duică, de la Inspectoratul Școlar Județean, ne-a dat doar sfaturi: să încercăm la un Bancpost mai mare, respectiv la Poșta Mare, fiind ferm convinsă că alocația restantă poate fi ridicată de la Bancpost. Pentru a evita un drum în plus pe la oficiile poștale, am contactat telefonic reprezentanții Direcției Regională Poșta Română. După ce am fost plimbați prin mai multe interioare, în cele din urmă am primit informația necesară de la oficiantul Nicoleta Popescu: „Alocațiile sunt valabile trei ani și se ridică de la oficiile poștale până în 2010".