Motorul economiei româneşti a îngheţat

Motorul economiei românești a înghețat

Dinamismul economiei românești din perioada 2004 – 2008 se datorează, în mare măsură, sectorului construcțiilor. Vreme de un cincinal, acesta a fost motorul creșterii. Acum, motorul se mișcă la fel de iute ca și ochii mortului. „Începutul de an este dramatic pentru constructori” - afirmă Mircea Andronescu, directorul tehnic al companiei Travail Grup, din Constanța. Speranțe sub gerul Bobotezei Ai fi tentat să spui că situația este normală pentru această perioadă a anului. E iarnă grea, domnule! Temperaturile foarte scăzute nu permit lucrul la fundații, la structurile de rezistență, la zidurile exterioare ori pe acoperișuri. Nu poți turna betoane pe gerul Bobotezei ori tencui fațadele. „Lucrările exterioare sunt sistate. De altfel, acestea nu sunt prea multe de când s-au prăbușit piețele imobiliare” – spune directorul tehnic. Să sperăm că vremea se va încălzi cât mai curând. Ce se va întâmpla când vor fi 7 - 10 grade Celsius în aer? Vor reveni constructorii pe schele? Vor avea contracte firmele de construcții? Ultima soluție Piața depinde de cei doi investitori: statul și sectorul privat. Dacă cei doi lansează comenzi, are de lucru toată lumea. Se pun în mișcare industria materialelor de construcții, comerțul aferent, constructorii, sectorul bancar, transportatorii și serviciile. În anii trecuți, au fost destule lucrări pe bani publici. Este drept, multe dintre ele au ajuns la clientela administrației centrale și locale, la cei aflați în grațiile puterii. Constructorii neînregimentați s-au mulțumit cu firimiturile, în calitate de subcontractori. Situația aceasta nu se va schimba peste noapte și doar optimiștii incurabili își pot închipui că vom scăpa vreodată de asemenea nărav. Dacă dăm crezare promisiunilor făcute în campania electorală, începând din 2009 ar trebui să se lanseze o mulțime de proiecte de investiții: construcții de drumuri, de locuințe și edificii sociale. Urmează să vedem câte dintre aceste promisiuni vor fi puse în practică de Guvernul Boc, câte dintre ele au susținere financiară. Oricum ar fi, actualul Executiv nu are altă soluție la criza economică decât promovarea proiectelor publice, a investițiilor. Dacă dă de lucru constructorilor, se pune în mișcare economia. Investițiile finanțate din bani publici se pun, însă, mai greu în funcțiune. La început de an, constructorii își pun speranțele în sectorul privat. „Suntem convinși că oamenii de afaceri, oamenii cu bani vor lansa comenzi, în continuare, pentru construcția de sedii de firme, a edificiilor industriale, hotelurilor, blocurilor de apartamente și vilelor. Probabil că acest lucru se va întâmpla începând din lunile martie și aprilie. Sunt multe terenuri în județul Constanța care au fost cumpărate în anii trecuți și care așteaptă să se construiască ceva pe ele” - afirmă directorul tehnic. Premise favorabile Există o serie de premise bune pentru demararea lucrărilor, spune Mircea Andronescu. Astfel, prețurile unor materiale de construcții (în special cele ale oțelului beton, lemnului și cimentului) au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut. Tendința este, în continuare, de scădere. „Forța de muncă nu va fi mai ieftină, dar cel puțin nu va mai fi criză de lucrători calificați” - consideră dr. în economie Dumitru Costea, administratorul companiei. Deficitul de mână de lucru din construcții nu se rezolvă pe seama reîntoarcerii acasă a muncitorilor plecați în străinătate. Criza economică nu a reușit, cel puțin până acum, să inverseze sensul migrației forței de muncă. În schimb, în condițiile restrângerii pieței construcțiilor, vor fi destui lucrători disponibili. Nu credem că vor mai fi probleme din acest punct de vedere. Mai grav este fenomenul economiei subterane. Tinerii necalificați pe care îi pregătim, în momentul în care au învățat ceva meserie, pleacă pentru a lucra la negru.” Piedica economiei reale Relansarea investițiilor depinde, în mare măsură, de bănci. Atât constructorii, cât și clienții lor lucrează cu credite. Fără sprijinul băncilor, acest sector nu poate funcționa. Piața creditelor este blocată nu doar de penuria lichidităților, cât mai ales de dobânzile exagerate de 25 - 30% și mai mult. Poate un constructor să suporte un asemenea cost financiar? „Greu, foarte greu. Este aproape imposibil. Riști să intri în blocaj financiar. Cu asemenea dobânzi nu poți rezista pe piață” - afirmă Dumitru Costea. Producătorii și comercianții de materiale de construcții lucrează, la rândul lor, cu împrumuturi de la bănci. În cazul în care constructorii, datorită bunelor relații, obțin materialele cu plata la 60 - 90 de zile (așa numitul credit furnizor), dificultățile generate de împrumuturile bancare se mută pe umerii furnizorilor. După cum se vede, în tot acest lanț, politica băncilor este cea care încurcă socotelile economiei reale, făcând-o să se poticnească.