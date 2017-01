„Moştenire toxică“ de la americani pentru irakieni

„Moștenire toxică“ de la americani pentru irakieni

Marţi, 15 Iunie 2010

Trupele americane, care părăsesc Irakul după șapte ani, lasă în urmă o „moșternire toxică”, potrivit unei investigații în cinci provincii, unde sunt aruncate materiale periculoase, în loc să fie trimise în Statele Unite, o încălcare a regulilor Pentagonului, relatează The Times în ediția online, citat de Mediafax. La nord și la vest de Bagdad există pete de ulei de motor pe sol, sunt lăsate la îndemâna copiilor canistre deschise de acid, iar bateriile de mașini sunt abandonate în apropierea unor terenuri agricole irigate, potrivit publicației. Un document din 2009, aparținând Pentagonului, prezentat publicației de o companie privată care are un contract cu militarii americani, estimează la 5.000 de tone cantitatea de deșeuri periculoase lăsate în urmă de trupele ame-ricane. Însă, aceasta pare să fie doar o estimare parțială, potrivit cotidianului. Generalul Kendall Cox, responsabil cu ingineria și infrastructura în Irak, a declarat că, în prezent, este în curs un proces de curățare a 14.500 de tone de ulei și sol contaminat cu ulei. „Această cantitate s-a acumulat în șapte ani”, a declarat el. Irakienii care s-au aflat în contact cu unele dintre aceste materiale prezintă erupții cutanate pe mâini și picioare, acuză dificultăți respiratorii și tuse. În apropierea locurilor unde au fost aruncate, șobolanii au murit lângă containerele murdare. Unele dintre aceste materiale au etichete care indică faptul că aparțin forțelor militare americane sau sunt însoțite de documente aparținând Departamentului Apărării. Publicația afirmă că a descoperit un e-mail din 2008, de la Allied Chemical of Morrisotown, din New Jersey, adresat oficialilor de la Pentagon, care avertizează în legătură cu efectele acestor materiale periculoase. În vederea retragerii în acest an a trupelor americane din Irak, sute de baze militare sunt închise, iar aceste materiale periculoase ar urma fie să fie returnate în Statele Unite pe mare, prin portul irakian Umm Qasr, fie să fie reciclate în uzine speciale, construite în nordul și vestul Irakului. Ministrul irakian al Mediului, Nirmeen Othman, a declarat că va lansa o investigație oficială asupra depozitării acestor deșeuri periculoase.