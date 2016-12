Moş Nicolae a adus constănţenilor două saloane de iarnă ale artiştilor plastici locali

Moș Nicolae a adus constănțenilor două saloane de iarnă ale artiștilor plastici locali

Muzeul de Artă - o expoziție ce nu trebuie ratată Vineri, 5 decembrie, și-a deschis porțile Salonul de Iarnă al Uniunii Artiștilor Plastici Constanța, găzduit de Muzeul de Artă. Vernisajul a fost deschis de corul „Cuvânt Bun” al Arhiepiscopiei, dirijat de Geanin Oprea. Participanții la vernisaj au păstrat, la începutul prezentării artiștilor, un moment de reculegere în memoria artistului Adi Cornel, care a trecut la cele veșnice anul acesta. „De fiecare dată când văd lucrările unui artist încerc să ghicesc autorul. Vreau să văd dacă pot identifica artistul și mi s-a întâmplat, văzând câteva lucrări din această expoziție, să nu reușesc să identific autorul, ceea ce înseamnă că artiștii în cauză aduceau atâta noutate în opera lor încât ei s-au schimbat și față de ei înșiși, față de maniera lor abordată înainte, ceea ce este un lucru absolut surprinzător și de bun augur”, a mărturisit Doina Păuleanu celor prezenți. „Avem foarte mulți tineri, după cum se vede, iar tineretul este într-o efervescență creatoare continuă. Dintre lucrările care se pot vedea astăzi în aceste patru săli, care aproape nu au fost de ajuns, din păcate sunt puține tridimensionale, cele mai multe sunt bidimensionale, dar încântă ochiul tocmai prin culoare și felul în care se etalează. Predomină lucrările de pictură, dar avem și o foarte frumoasă selecție de lucrări de grafică, iată avem și artă decorativă și câteva noi prilejuri de etalare a inovațiilor și ideilor pe care le-au avut artiștii” a spus ea în continuare. Ediția de anul acesta a Salonului de Iarnă al UAP reunește o varietate formidabilă de forme și culori, încât, la final, întreaga expoziție nu are un fir conductor anume, ci îl surprinde pe vizitator la fiecare din nou și din nou. Nici directorul Muzeului care găzduiește expoziția nu face excepție: „În general, încerc să mă gândesc, înainte de a vedea lucrările care vin într-o expoziție, la cei care participă. Încerc să anticipez felul în care se prezintă publicul, încerc să-mi imaginez apoi felul în care lucrările vor fi așternute pe pereți, în funcție de afinitățile lor elective, în funcție de culorile care se cheamă, pentru că, iată, și panotarea este o artă foarte dificilă și uneori am o imagine de ansamblu a expoziției care urmează să vină. De această dată nu am avut-o”. Galeriile „Amfora” - retrospectivă 2008 Joi, 4 decembrie, a avut loc vernisajul salonului de iarnă al Asociației Artiștilor Plastici Amatori „Amfora”, care reunește un mănunchi reprezentativ al muncii și creației artiștilor din acest an. „O expoziție inventar a acelora care au pictat, care au creat frumusețe, care acum, la sfârșit de an, vin în fața dumneavoastră și vi le oferă”, le-a spus iubitorilor de frumos sosiți la vernisaj președintele asociației, Paul Teodorescu. Expoziția cuprinde o varietate destul de mare de lucrări, de la pictură la goblen și de la tapițerie la icoane pe lemn și sticlă. Pictura este cel mai bine reprezentată la acest salon de iarnă, prin semnăturile Liviu Pinelis, Alexandru Herța, Haralambie Fantaziu, Marian Sârbu, Vasilica Pop, Chirică Ivanof, Dana Săvescu, Vasile Munteanu, Gabriela Ruși, Niculina Dobre și Paul Teodorescu. Măștile țărănești tradiționale pe care vizitatorii le pot admira aici sunt executate de Elena Blaj, Iuliana Rusu și Marian Sârbu. Tot Elena Blaj expune tapițerie, fiind singura anul acesta. Icoane pe lemn și sticlă expun Gheorghe Caraiman, Marcel Tudor, Iuliana Rusu și Vasilica Pop. Goblenurile expuse sunt rodul unor pasionați precum Nicu Grigoraș, Tina Milea, Coca Spiridonică, Ecaterina Topor și Elena Munteanu. Valentin Toma și Jenny Stângă expun fotografie, iar Ina Iordan și Anca Donici - grafică. Salonul va fi deschis publicului atât în cursul lunii decembrie, cât și în ianuarie.