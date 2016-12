Montarea cablurilor subterane din localitatea Ovidiu, mărul discordiei între localnici şi Enel

Montarea cablurilor subterane din localitatea Ovidiu, mărul discordiei între localnici și Enel

Recent, am primit la redacție o scrisoare semnată de un grup de locuitori ai orașului Ovidiu, care își exprimă îngrijorarea cu privire la lucrările care au loc la rețeaua de electricitate. Un cablu de curent de înaltă tensiune le traversează orașul, printre țevile de apă și cele de gaze naturale. Oamenii se tem că viața lor este pusă în pericol. „Ce întâmplă dacă o țeavă se sparge?”, „Dacă se produce un scurtcircuit?”, sunt doar câteva din întrebările celor care locuiesc în Ovidiu. „Cei care au aprobat lucrarea au dat dovadă de iresponsabilitate absolut criminală, deoarece cablurile trec printre țevi de gaz, de apă, conducte de scurgere, cabluri de telefon. Pericolul de electrocutare este înspăimântător pentru locuitorii care stau pe străzile unde se fac lucrări”, se menționează în scrisoare. Lucrarea a cuprins mare parte din oraș, traversând străzile Poporului, Castanilor, precum și strada principală. Oamenii au aproximat că firele de înaltă tensiune trec la o distanță de 40-80 de centimetri de conductele principale de gaz și apă. Cel mai mic cutremur ar putea produce un dezastru. Spargerea unei conducte de apă, veche de 50 de ani, ar genera aproape sigur accidente grave, cred localnicii. Lucrarea nu pune în pericol viața localnicilor Alina Pascu, purtătorul de cuvânt al Enel Distribuție Dobrogea, ne-a confirmat că lucrarea „AEE Complex Rezidențial Zenit Boreal” constă în montarea unei linii subterane ce traversează localitățile Ovidiu și Palazu Mare, precum și zonele adiacente, nelocuite. „Lucrarea a fost inițiată în luna aprilie, anul acesta, și se va finaliza la mijlocul lunii noiembrie. La executare, proiectul tehnic a avut în vedere Normativul pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice 007/08/00, care reglementează proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice”, a declarat purtătorul de cuvânt. Persoanele din localitatea Ovidiu care ne-au scris consideră că, pentru realizarea investiției ar fi fost indicat ca traseul să fie stabilit la o distanță relativ mică de actualul traseu, și anume, în apropierea șoselei de centură. Alina Pascu a invocat Articolul nr. 8 al Normativului, care prevede: „Traseele de cabluri trebuie alese în așa fel încât să se realizeze legăturile cele mai scurte, să se evite pe cât posibil zonele cu pericol de incendiu sau zonele în care integritatea cablului este periclitată prin deteriorări mecanice, prin agenți corozivi, pozare în apă, vibrații, supraîncălzire sau prin arc electric provocat de alte cabluri”. „Executantul lucrării respectă aceste normative și, în plus, execuția lucrării este urmărită de către un diriginte de lucrare al Enel Distribuție Dobrogea, în ceea ce privește corectitudinea și respectarea tuturor procedurilor în vigoare”, a completat Alina Pascu. Lucrarea Enel are avize și autorizații Pentru execuția lucrării au fost obținute toate avizele și acordurile necesare de la societățile de utilități. Enel a solicitat și a obținut asistență tehnică de la Congaz și Petroconst, RAJA - Secția Nord canal Ovidiu, pe toată durata executării. „Executarea liniei este benefică întregii comunități locale pe termen mediu și lung, execuția lucrării nepericlitând în niciun mod siguranța locuitorilor. Un real beneficiu se obține prin crearea accesului la rețeaua de medie tensiune a clienților ce ar putea solicita măriri de putere”, a completat purtătorul de cuvânt al Enel Distribuție Dobrogea. Primarul localității Ovidiu, Dumitru Bocai, a confirmat că nu există niciun pericol. „O lucrare care are autorizație și avize nu poate fi contestată. Atâta timp cât Congaz-ul le-a dat avize, RAJA le-a dat avize, oamenii nu trebuie să se teamă”, a declarat primarul. Dumitru Bocai ne-a spus că autorizația a fost dată de pe vremea fostului primar, Ion Podaru, și că el ar fi dorit ca lucrările să se desfășoare altfel, eventual pe un traseu din apropierea centurii. „Le-am zis doar să nu facă subtraversări”, a încheiat primarul. La fața locului, la data vizitei noastre, muncitorii efectuau lucrări de foraj ca să nu strice asfaltul.