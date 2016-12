Monstrul Breivik, prieten cu un ziarist român: jucau World of Warcraft

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La o lună de la masacrul din Oslo și de la cel de pe insula Utoya, jurnalistul Cosmin Marica a realizat întâmplător că, timp de un an, între 2006 și 2007, a stat de vorbă, pe net, cu criminalul. Mai mult, cei doi aveau prieteni comuni, cum ar fi Nicolaj, care a vorbit cu Breivik, tot pe internet, patru ani.Cosmin Marica a povestit întreaga experiență pentru libertatea.ro: "În urmă cu câteva zile m-am întâlnit cu Nicolaj, un prieten bun, venit în România din străinătate", începe Cosmin povestea. Erau la o terasă și, la un moment dat, Nicolaj l-a întrebat: "Îl mai ții minte pe Anders Nordic, personajul cu care am jucat, în urmă cu mai mulți ani, pe internet, WoW (n.r. - World of Warcraft)?". Cosmin i-a răspuns simplu: "Da! Mai știi ceva de el?"."Știi că era norvegian...", i-a dat un "pont" Nicolaj. Un schimb lung de priviri fixe l-a făcut pe Cosmin să realizeze că, la un moment dat, intrase în legătură cu cel care a căsăpit, pe 22 iulie, 77 de persoane în Norvegia. Se întâmpla în 2006, atunci când Cosmin era un jucător înrăit de WoW. Timp de un an, cât a fost membru al grupului din care făcea parte și Breivik, jurnalistul de la Libertatea a discutat cu acesta. Nicolaj, cel care i-a dezvăluit, la o lună de la tragicele evenimente adevărul, a fost prietenul lui Breivik mai mult timp, patru ani.