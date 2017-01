„Momentul adevărului” la Farul

Lotul Farului, staff-urile echipei și Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al clubului, au avut ieri, la club, o întâlnire de analiză a meciului de la Craiova și a situației actuale a formației. După cum au declarat oficialii Farului, ședința, care a durat aproape trei ore, nu și-a propus să caute vinovați și, în consecință, să se ia măsuri în urma ei, ci a urmărit să găsească soluțiile ca lucrurile să meargă bine în continuare. Întâlnirea a fost un moment al adevărului, un moment 0 și a dat startul unui nou început, susțin diriguitorii constănțeni. „A fost o discuție din care sunt sigur că am avut de câștigat cu toții: și jucătorii, și antrenorii, și eu. Au fost câteva probleme care s-au pus în discuție, unele ridicate de an-trenori, altele de jucători. Am căutat să le lămurim. Am ajuns la o concluzie. Cu siguranță, în continuare, lucrurile vor lua o altă direcție”, a declarat Gheorghe Bosînceanu. Șeful CD al Farului spune că nu le-a transmis prea multe fotbaliștilor, ci „să joace și să înțeleagă că în teren sunt o echipă și nu 11 jucători, luați individual. În rest, știu fotbal, au și valoare, dar să joace pentru echipă. Dacă va fi așa, clubul va fi mândru de ei, înseamnă că vor juca și pentru club”. Care a fost explicația jucătorilor pentru eșecul de la Craiova? „Nu sunt prea multe de explicat când, în repetate rânduri, oltenii au reușit să dribleze 3-4 jucători ai Farului. Nu prea mai ai multe de discutat. Iar jucătorii noștri au înțeles lucrul acesta”, a răspuns Gheorghe Bosînceanu. Ședința s-a desfășurat la inițiativa antrenorului principal Ion Marin, sub semnul „momentului adevărului”, în care „atât jucătorii, cât și grupul tehnic și patronatul să discutăm liber, deschis și fără frică despre situația reală a echipei”, după cum a spus, pentru „Cuget Liber”, „Săpăligă”. „Această analiză nu s-a făcut cu scopul de a decapita pe cineva, de a se lua măsuri drastice, pecuniare sau de alt gen, împotriva jucătorilor, a antrenorilor sau a altora. Am căutat să identificăm niște soluții de redresare a evoluției echipei și de corectare a unor situații de joc. Am avut tăria, bărbătește, să ne recunoaștem greșelile, să ni le asumăm și, în același timp, să căutăm să le corectăm în timp util, pentru că noi dorim ca acest moment al adevărului să se transforme într-un moment 0, care să însemne pentru noi un nou început”, ne-a mai spus Ion Marin. „Au fost o analiză și o ședință benefice. S-au spus foarte multe lucruri. Așa cum se zice în fotbal, lucrurile murdare s-au spălat în familie. După acest moment, cu toții ieșim mai puternici, mai uniți. Pentru jocul de la Craiova, cu toții ne-am asumat responsabilitatea eșecului“ Ion Marin, antrenor principal FC Farul