Mizeria de sub nasul lui Mazăre

Într-o plimbare obișnuită prin parcul primăriei, pornind de la intrarea dinspre Teatrul Fantazio și până la Casa Albă, mizeria, mirosurile puternice, coșurile de gunoi arhipline, pet-urile aruncate la întâmplare pe jos, cartoanele, chiștoacele, pachetele goale de țigări, te întâmpină peste tot. Ai spune că te plimbi printr-o groapă de gunoi, nu prin parc. Iar autoritățile nu se grăbesc să adune mizeria. Gunoaiele au luat loc ierbii, copiii care vin aici putându-se îmbolnăvi oricând. Autoritățile dau vina pe turiștii „care aruncă gunoaie peste tot”. De cum intri în parcul primăriei, pe intrarea de lângă teatrul Fantazio, te lovește un miros de nedescris, izbitor, puternic, putred și închis. În stânga un coș de gunoi vandalizat, răsucit, cu fundul în sus, depune mărturie că parcul Primăriei are nevoie de mai multă grijă și respect. Aleile și spațiile verzi păstrează pe ele cutii de bere, nelipsitele capace și sticle din plastic, pachete de țigări, ambalaje, resturi de mâncare, mucuri de țigară, hârtii și ambalaje de toate soiurile. Aici vin bunicile să stea cu nepoții, într-o mizerie de nedescris. Totul este amplificat și de căldura de afară, întreg parcul fiind un imens focar de infecție. Gunoaiele au luat locul ierbii din parc În spațiul special amenajat, între leagăne și balansoare, își petrec copiii timpul. În nisip găsiți tot ce doriți, de la cutii de bere, cioburi, dopuri de sticlă, hârtii și până la cutii de pizza. Mai ceva ca la groapa de gunoi. Hacan Ali, de șase ani și jumătate, scormonește cu mânuțele printre gunoaiele din nisip. „Îmi caut o piatră ca să joc șotron”, ne spune băiețelul venit cu bunica în parc. Bunica stătea pe o bancă la câțiva metri depărtare, înconjurată de resturi de mâncare și ambalaje. Pe o alee alăturată, în loc de iarbă, verdeață și copaci, „cresc” chiuvete, cutii, sticle de apă minerală, pungi, sandale, ziare, coji de pepene, cărți de joc. Să se fi mutat groapa de gunoi a orașului în fața primăriei Constanța? Lucica Mitea vine cu bebelușul în fiecare zi în parc. „Îmi scot copilul la iarbă verde și la aer curat. Numai că aici curățenia lasă de dorit. De aceea, când pot, îmi duc micuțul în alte parcuri”, susține mămica. În jurul băncilor, acolo unde așteaptă părinții și bunicii, gunoaiele se întrec în înălțime și suprafață. „Uitați-vă ce este aici. Se face curățenie la două săptămâni. Vă spun pentru că zi de zi vin cu micuțul aici”, susține Rodica Iacoviță. Paula Ștefănescu vine cu nepoțica în fiecare zi dimineața și seara și, pe lângă mizeria insuportabilă pe care o găsește de fiecare dată, este nemulțumită și de persoanele care vin cu animalele în parc. „Câinii își fac nevoile în iarbă și după merg copiii să se joace. Să vină primarul Mazăre cu băiatul să văd dacă poate să stea cu el în parc”, declară, nemulțumită, femeia. Toate coșurile sunt arhipline, mizeria zăcând grămadă în jurul lor. Primăria Constanța, depășită de problemă George Coman, șef serviciu spații verzi în cadrul primăriei Constanța, cunoaște problema și spune că acum, pe perioada verii, cantitatea de gunoaie pe care o adună firma cu care are contract primăria Constanța s-a triplat. „În parcul Primăriei vin foarte mulți turiști să mănânce și aruncă resturile pe unde apucă. Constănțeanul este mai civilizat, în schimb turistul tranzitează zona, aruncă resturile unde apucă și pleacă. Aceeași situație este și în parcul de la gară”, precizează George Coman. Șeful serviciului spațiilor verzi mai susține că gunoiul pe care l-am găsit noi luni dimineață în parc este cel care s-a adunat de duminică după-amiaza și până luni dimineața. „Pentru că a fost ziua Marinei, ne-am concentrat munca în zona Peninsulară, dar duminică dimineața gunoiul a fost strâns. Parcurile au devenit loc de sejur pentru turiști. În plus, gardianul nu dă amendă ca să nu strice concediul turiștilor”, precizează reprezentantul primăriei. În opinia lui George Coman, o soluție pentru cantitatea mare de gunoaie ar fi pubelele mari din metal, deoarece coșurile mici se umplu imediat. Cu pubele, fără pubele, curățenia lasă de dorit în parcul primăriei, mizeria nu pare să deranjeze pe nimeni din Primărie, cei afectați fiind constănțenii care vin zi se zi cu micuții să petreacă în aer liber.