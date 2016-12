Mită de 20.000 de euro, din greşeală, în două cutii de biscuiţi

Mită de 20.000 de euro, din greșeală, în două cutii de biscuiți

Ştire online publicată Luni, 12 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul italian Franco Metta a primit „din greșeală” două cutii de biscuiți îndesate cu o mită de 20.000 de euro, de la directorul unei companii de salubrizare din regiunea Puglia.Însă, atunci când primarul a vrut să împartă biscuiții angajaților săi a dat de un morman de bancnote în ceea ce trebuia să fie un cadou de Crăciun, transmite The Guardian.„Când am deschis cadoul am găsit o cutie de biscuiți. Am crezut că ar fi bine să-i împart printre colegii mei, dar în cutie erau bancnote de mai multe valori. Erau multe bancnote în două pachete diferite. Am chemat imediat poliția”, a declarat primarul Metta pentru publicația Corriere della Sera.Primarul susține că urma să aibă o întâlnire cu un alt partener al respectivului director care l-a mituit, însă întâlnirea a dispărut între timp de pe agendă.După ce a primit mita, primarul l-a sunat pe directorul firmei de salubrizare și i-a cerut să se întoarcă pentru a-și lua banii, într-o încercare de a-l prinde în flagrant.Scopul mitei era câștigarea unei licitații publice pentru o groapă de gunoi din Cerignola.Companiile de salubrizare italiene sunt controlate de grupări de crimă organizată. Primarul a depus o plângere penală împotriva respectivului director.