Mister neelucidat. FBI renunță la o anchetă ce a durat 45 de ani!

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

FBI a anunțat, marți, că a luat decizia de a renunța la o anchetă ce a durat 45 de ani și care a vizat rezolvarea misteriosului caz al lui DB Cooper, informează 20minutes.fr.Aceasta a fost una dintre cele mai îndelungate și mai aprofundate anchete din istoria Statelor Unite. Misterul dispariției unui pirat al aerului, care a sărit cu parașuta dintr-un avion comercial, alături de suma de 200.000 de dolari extorcată de la autorități, nu va fi elucidat. Nicio urmă a acelui bărbat de vârstă mijlocie, îmbrăcat elegant, nu a fost găsită vreodată.FBI a anunțat, marți, că, după una dintre cele mai îndelungate și mai aprofundate anchete din istoria sa, nu va mai lucra într-o manieră activă la acest caz, denumit în presa internațională ”afacerea Dan Cooper”.De-a lungul timpului, dosarul a ajuns să fie cunoscut sub numele ”DB Cooper”.Poliția americană spune că explorat toate pistele credibile și consideră că a venit timpul să renunțe le încercarea de a rezolva acest caz misterios. Resursele consacrate până în prezent acestui caz vor fi reorientate spre ”alte anchete prioritare”.Acel pirat al aerului, care purta un costum elegant și o cravată, a acționat pe 24 noiembrie 1971 la bordul unui avion Boeing 727 al companiei aeriene Northwest Orient, ce făcea legătura între orașele Oregon și Seattle, preluând controlul asupra aeronavei.După ce avionul a aterizat în Seattle, el a cerut autorităților să îi trimită mai multe parașute și o servietă cu o răscumpărare în valoare de 200.000 de dolari. Cu acea ocazie, piratul aerului i-a eliberat pe cei 36 de pasageri de la bordul avionului.Avionul a decolat din nou, cu membrii echipajului în calitate de ostatici, zburând în direcția Mexicului. Însă piratul aerului, a cărui identitate a rămas necunoscută, a sărit cu o parașută pe durata acelui zbor, în timpul nopții, prin partea din spate a aeronavei, echipat cu o parașută și luând cu el servieta cu cei 200.000 de dolari.Cazul a generat un interes uriaș în rândul publicului, care a bombardat autoritățile cu un număr imens de ”informații ajutătoare”, care nu au dus însă la niciun rezultat. DB Cooper nu a fost găsit niciodată. Pachete cu bancnote zdrențuite de 20 de dolari, provenind din răscumpărarea de 200.000 de dolari, au fost găsite în 1980 de un adolescent, sub un banc de nisip de pe malul râului Columbia, în nord-vestul Statelor Unite.Potrivit New York Daily News, mai multe elemente analizate în această anchetă - bancnote, cravata și parașuta hoțului - vor fi conservate la sediul FBI din Washington.