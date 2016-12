Miss Irak, amenințată de teroriștii Statului Islamic: Dacă nu se alătură organizației va fi răpită

Ştire online publicată Joi, 24 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Shaymaa Qasim Abdelrahman are doar 20 de ani și a devenit prima Miss Irak din 1972 încoace. Tânăra, însă, a primit un telefon de amenințare din partea teroriștilor ISIS în care i se spunea să se alăture organizației teroriste sau, în caz contrar, va fi răpită.Organizatorii concursului susțin că tânăra s-a speriat, dar este totuși determinată să își continue proiectele, în ciuda tuturor obstacolelor, notează B1.ro."Vreau să demonstrez că femeia irakiană are propriul rol în societate și drepturi ca orice bărbat. Nu mi-e teamă de nimic, am încredere că nu fac nimic rău", a declarat aceasta.În ceea ce privește concursul de frumusețe, circa 200 de persoane au fost înscrise, dar la finală au participat mai puțin de 10, din cauza amenințărilor primite.