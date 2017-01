Mirii care şi-au petrecut luna de miere în spital vor da în judecată restaurantul „Zorile“

Mirii care și-au petrecut luna de miere în spital vor da în judecată restaurantul „Zorile“

Au petrecut luna de miere într-un salon de spital. Alături de ei, în unitatea sanitară a ajuns și o parte dintre nuntași, toți diagnosticați cu toxiinfecție alimentară. Soții Aida și Dan Alexandru, unul dintre cuplurile care au avut nuntă, sâmbătă noaptea, la restaurantul „Zorile”, spun că vor acționa în instanță conducerea localului pentru că sunt convinși că unul dintre preparatele incluse în meniu este de vină pentru producerea îmbolnăvirii colective. Planurile pentru luna de miere le-au fost date peste cap. Cei doi hotărâseră să plece în Germania. Din păcate, au ajuns într-un salon de spital, sub tratament. „Ne-am petrecut luna de miere la Spitalul de Boli Infecțioase”, povestește Aida Alexandru. Până ieri dimineață, 75 de nuntași ajunseseră la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. „Și astăzi au mai venit la spital câteva din rudele noatre. Au stat până acum acasă, au crezut că o să treacă, dar nu au văzut nicio ameliorare”, ne-a povestit Aida Alexandru. „Rulada de pui avea un gust ciudat, amărui…” Femeia spune că este convinsă că unul dintre preparatele servite la aperitiv a provocat valul de îmbolnăviri. „Eu am mâncat foarte puțin, iar rulada de pui avea un gust ciudat, amărui. A doua zi, a început să ni se facă rău, și mie, și soțului. Am crezut că am răcit și ne-am tratat ca atare”, povestește Aida Alexandru. Rudele miresei, din București, au reușit cu greu să ajungă acasă, pentru că simptomele toxiinfecției deja începuseră să apară. Acum, mulți dintre nuntașii care au petrecut la nunta din Constanța sunt internați în stare gravă la Spitalul de Boli infecțioase Victor Babeș, dar și la unitățile sanitare din Brăila și Călărași. Cei doi soți spun că vor acționa în instanță patronii restaurantului „Zorile”. „Așteptăm rezultatele analizelor, apoi o să consult un avocat, dar clar îi voi da în judecată. Atâția oameni s-au îmbolnăvit! Trebuie să plătească cineva, pentru că nu este normal așa ceva!”, a declarat Aida Alexandru. Cuplul a făcut rezervarea la restaurantul Zorile în urmă cu un an și opt luni. „Știam că activitatea lor se bazează pe nunți. Tocmai de-aia n-am ales un restaurant din Mamaia, am zis să nu riscăm, pentru că am mai auzit că au mai fost incidente neplăcute pe acolo.”, ne-a povestit mireasa. Dezinsecție și triaj epidemiologic Ieri, Direcția Sanitar - Veterinară Constanța a dispus închiderea bucătăriei restaurantului „Zorile”, pentru 72 de ore, pentru dezinfecție generală și pentru triajul epidemiologic al întregului personal angajat în activitatea de preparare din blocul alimentar. Controlul Direcției Sanitar-Veterinare a stabilit că în spațiile de procesare din blocul alimentar aparținând restaurantului există dotări adecvate și se aplică măsuri de dezinfecție, iar pentru depozitarea materiilor prime există spații frigorifice suficiente. Potrivit lui Grigore Mertoiu, directorul executiv al DSVSA, materiile prime - carnea de porc, carnea de pasăre, peștele, cașcavalul utilizate pentru alcătuirea meniului provin din surse supuse controlului sanitar veterinar. Totuși, inspectorii nu exclud posibilitatea ca unul dintre angajați să fie purtătorul microbului. „Starea de sănătate a personalului angajat este dovedită prin carnete de sănătate, dar nu este exclus să fi fost folosit și personal suplimentar neverificat epidemiologic, fapt ce creează suspiciunea că preparatele culinare puteau fi contaminate postprocesare prin purtător uman în urma manipulării acestora”, a explicat Grigore Mertoiu. Ancheta este în curs de desfășurare, urmând ca Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța și Autoritatea de Sănătate Publică să prezinte rezultatele finale în zilele următoare.