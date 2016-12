Ger la Constanța

Minus zece grade Celsius de Revelion

Vremea se va menține deosebit de rece în următoarele zile, la Constanța. Astăzi, cerul va fi mai mult noros și vor fi șanse să cadă ninsori slabe, după cum a declarat Sebastian Păun, meteorolog la Centrul Regional Dobrogea. Vor fi condiții de formare a ceții, îndeosebi dimineața. Miercuri, cerul va fi variabil. În noaptea de Revelion nu va ninge, dar va fi foarte frig. În ultima zi din an, maximele se vor încadra între minus cinci și zero grade Celsius, iar minimele vor coborî până la minus zece grade Celsius. În prima zi din noul an va apărea soarele, iar temperaturile vor crește ușor. Astfel, maxima va fi de un grad Celsius, iar minimele se vor încadra între minus opt și minus trei grade Celsius.