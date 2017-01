Sexul, ca un blestem

Minoră, cu trei avorturi la activ

Ani de-a rândul, în România comunistă, avortul era interzis prin lege. Chiar și în aceste condiții, mii de femei își riscau viața pentru a avea numărul de copii dorit. După revoluție, această lege a fost abrogată. Paradoxal, deși pe piața românească este o adevărată inflație de anticoncepționale și funcționează destule cabinete specializate în educația contraceptivă, multe persoane refuză să se documenteze în acest sens. Un alt motiv pentru care specialiștii susțin că există, încă, o rată mare a avorturilor este acela că, fie din pudoare, fie din ignoranță, majoritatea mamelor au declarat război obligației de a preda fiicelor lecții de educație sexuală. „Părinții mei vorbeau și înjurau de sex toată ziua” Cititoarea noastră, Veronica Lisa, din Constanța, a vrut să atragă atenția asupra motivului, probabil, ilar, care a determinat-o pe ea, ca mamă, să-și refuze, din start, orice discuție pe teme sexuale cu fiica sa, acum în vârstă de 16 ani. „Probabil că toți copiii au să le reproșeze ceva părinților, în adâncul sufletului lor. Ceea ce eu n-o să le pot ierta niciodată părinților mei este că au fost tare slobozi la gură toată viața lor și au vorbit numai prostii. Și acum, că au îmbătrânit, tot expresii colorate și obscene folosesc și din cauza asta nu am lăsat fata cu ei, nici măcar o singură zi. Îmi aduc aminte că eu mă înroșeam până în vârful urechilor când îi auzeam vorbind și înjurând de sex toată ziua și nu știam unde să mă mai ascund, ca să nu-i mai aud, pur și simplu nu îi mai suportam. Sora mea, în schimb, n-avea nici o treabă, ba chiar le ținea isonul. Cum de una singură nu puteam face nimic pentru ca limbajul folosit în casa noastră să nu fie atât de trivial, mi-am jurat pe vremea aia, că dacă o să am copii, fete, băieți, indiferent, n-o să le vorbesc niciodată despre sex. Pentru mine, sexul era ca un blestem pe capul omului. Din cauza asta, m-am măritat la 34 de ani, după foarte mari insistențe ale părinților soțului meu, atât de înverșunată eram împotriva căsătoriei”. Regrete tardive După ce a devenit mama unei fete, astăzi o tânără superbă, în vârstă de 16 ani, a făcut tot ce a depins de ea pentru ca la urechile fiicei sale să nu ajungă nici o vorbuliță despre sex. Fata, în schimb, nu a suferit câtuși de puțin din această cauză, dimpotrivă, a profitat de indiferența mamei sale, începându-și viața sexuală mult prea devreme: „Frumoasă tare, fata mea și-a început viața sexuală cu doi ani în urmă, iar dacă acum câteva zile nu s-ar fi trezit într-o baltă de sânge, eu n-aș fi știut nici acum că are deja trei avorturi la activ. Nici măcar prieten n-am știut că are, așa de bine s-a ferit de noi. Cred că am greșit că am fost așa de distantă față de problemele sexuale. Și ca mine probabil că mai sunt multe mame în țara asta”. Medicii atrag atenția că avortul reprezintă, în continuare, un motiv de îngrijorare pentru societatea românescă. Cauzele principale rămân lipsa unei educații sexuale și contraceptive, dar și ignoranța multor mame și tinere. Cazul prezentat astăzi de-monstrează că există tinere, dar și femei mature, care nu își iau măsuri de protecție nici după ce au trecut printr-o astfel de experiență. Potrivit medicilor, multe femei au apelat, de-a lungul vieții, și de 35 - 40 de ori la chiuretaj, fără a le păsa de riscurile sau posibilele complicații ale acestei operații, pur și simplu pentru că o consideră banală, ceea ce nu este nici pe departe adevărat. Despre riscurile avortului vom scrie într-o altă ediție a ziarului nostru.