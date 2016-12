Ministrul transporturilor, Radu Berceanu, i-a demis pe directorii companiilor şi regiilor din subordine

Legea algoritmului a intrat în acțiune

Ministrul transporturilor, Radu Berceanu, i-a demis pe directorii companiilor și regiilor din subordine

În primele trei ore de mandat, Radu Berceanu, noul ministru al transporturilor i-a demis pe conducătorii unităților din subordine. El și-a motivat hotărârea prin aceea că unii dintre cei demiși au salarii „nesimțit de mari”, care ajung până la 30.000 de lei, în timp ce salariul minis-trului este de 4.000 de lei. Adevăratul motiv nu îl reprezintă câștigurile directorilor, ci apartenența lor politică. Cei ce au fost numiți în funcții de către Guvernul Tăriceanu, pentru că făceau parte din PNL, vor fi înlocuiți cu cei ce cotizează la PD-L. Totuși, schimbarea reprezintă un prilej pentru noul ministru de a amputa salariile de încadrare, sporurile și indemnizațiile directorilor din companiile și regiile subordonate. Rămâne de văzut cu cât anume și dacă acest lucru se va face în mod transparent. Conform informațiilor publicate pe site-ul ministerului, cei ce ar urma să fie înlocuiți sunt următorii: la Societatea Națională a Căilor Ferate Române - SNCFR - RA - președintele Ovidiu Bobeică; la Compania Națională de Căi Ferate CFR - S.A. - directorul general Constantin Manea; la S.N. CFR Calatori - S.A.- directorul general Alexandru Noap-teș; S.N. CFR Marfa - S.A.- directorul general Eftimie Liviu Bobar; la Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. - S.A.- directorul general Mihai Comănescu; la S.C. METROREX - S.A. - directorul general Gabriel Daniel Mocanu; la Compania Națională Aeroportul Internațional Henri Coandă București S.A. - directorul general Gabriel Țara; la Compania Națională Aeroportul Internațional București-Băneasa - Aurel Vlaicu S.A. - directorul general Ștefan Mladin; la S.N. Aeroportul Internațional M. Kogălniceanu Constanța - S.A. - directorul general Titus Adrian Cazacu; la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia - S.A - directorul general Iulian Daniel Idolu; la Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA - directorul general Aleodor Marian Frâncu; la Regia Autonomă Autori-tatea Aeronautică Civilă Română - RA - directorul general Florea Geică; la S.C. Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.- directorul general Gheorghe Bîrlă; la Compania Națională Adminis-trația Porturilor Maritime Constanța S.A.- directorul general Constantin Matei; la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța - directorul general Ovidiu Sorin Cupșa; la Compania Națională de Radiocomunicații Navale Radionav S.A. Constanța - directorul general Lucian Lo-treanu; la Regia Autonoma Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați - RA - directorul general Ionel Malenda; la Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați - directorul general Nicu Popoacă; la Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu - directorul general Slav Gheorghe Spoială; la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. - directorul general Dorin Gavril Debucean; la Regia Autonomă Registrul Auto Român - RAR - directorul general Ovidiu Crăpătureanu; la Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina - directorul general Mihail Anatoli; la S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS SA - directorul general Daniel George Costache; la S.C. STARD S.A. - Fetești - directorul general Corneliu Anghelescu; la S.C. VIA STAR SA - directorul general Denisa Mihaela Bugan; la Societatea Feroviară de Turism S.F.T. - CFR SA - directorul general Lu-minița Laura Gliga. Constantin Matei, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că știrea destituirii nu l-a luat prin surprindere. „Aștept înlocuitorul să-i predau activitatea. Portul Constanța are în derulare mari proiecte de investiții, care trebuie continuate!” Matei a declarat că salariul său este de doar 5.100 de lei, departe de sumele vehiculate. Pe Titus Adrian Cazacu, directorul general al Aeroportului Internațional M. Kogălniceanu, vestea l-a găsit în concediul de odihnă. „Mă așteptam la orice!” - a declarat acesta. Cazacu a refuzat să divulge ce câștiguri are, afirmând că acestea au fost stabilite prin contractul de mandat, încheiat cu ministerul, și este confidențial.