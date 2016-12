Ministrul francez de interne susţine că demolarea taberelor de romi va continua

Ministrul francez de interne susține că demolarea taberelor de romi va continua

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul francez de interne Manuel Valls afirmă că politica de demolare a taberelor ilegale de romi din Franța este necesară și va continua, „cu res-pectarea legii și a securității locuitorilor lor”.În Franța există în prezent „circa 400 de tabere ilegale, dintre care două treimi în Île-de-France. Numai la Seine-Saint-Denis (n.r. - departament din cadrul regiunii Île-de-France) există aproape 130, unde locuiesc 8.000 de persoane”, a declarat Manuel Valls, într-un interviu acordat în exclusivitate publicației Le Parisien.„Aceste situații sunt complexe, provocate de vieți marcate de mizerie. Însă menținerea acestor tabere este inacceptabilă. Deseori sunt situate în apropierea unor cartiere populare, ai căror locuitori, deja marcați de criză, sunt deranjați de această prezență (…) Nu vreau să las ca această situație intolerabilă să continue. Mai mult ca oricând, de-molările sunt necesare și vor continua. Acest lucru se va face cu respectarea legii și a securității locuitorilor lor”, a explicat Valls.Mai mult, ministrul a spus că vrea să lupte împotriva traficului de ființe umane și a delicvenței care apar în aceste locuri.„Vom acționa cu umanitate, fără a abandona sprijinul social, obiectivul de școlarizare a copiilor și, acolo unde este posibil, accesul la locuință și la piața muncii”, a adăugat ministrul francez de interne.Valls a mai spus că sistemul, acum eliminat, de acordare a unui ajutor de 300 de euro fiecărui rom care decide să revină în România avea „efecte perverse”. „Persoanele plecau și reveneau de mai multe ori profitând de această sumă! Am menținut un ajutor limitat la 50 de euro pentru fiecare adult și de 25 de euro pentru fiecare copil, pentru a facilita întoarcerea lor. În același timp, am finanțat 80 de micro-proiecte în România pentru a îmbunătăți condițiile de viață la fața locului. Însă România trebuie să folosească în mai mare măsură fondurile structurale europene în favoarea acestei categorii de populație”, a explicat oficialul francez, citat de Agerpres.Întrebat de funcționarea cooperării cu omologii români, Valls a afirmat că, „prin ajutorul a zece ofițeri de legătură români, am putut să progresăm în identificarea autorilor de acte de delincvență”. „Din 2010, 970 de cetățeni români care au comis delicte au putut fi identificați. Printre ei, au existat numeroși minori izolați. Iar cooperarea ne permite să continuăm anchetele sociale până în România. Este un progres real”, a subliniat ministrul.