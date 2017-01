Ministerul Internelor şi Administraţiei intervine în Consiliul Local Năvodari

Ministerul Internelor și Administrației intervine în Consiliul Local Năvodari

Activitatea Consiliului Local Năvodari, blocată de mai bine de patru luni din cauza tensiunilor majore dintre taberele PD-L și PNL-PSD, nu are șanse să revină la normal. Reamintim că, în cursul ultimelor luni, ședințele aleșilor locali s-au desfășurat pe fondul a mari scandaluri, „condimentate” de fiecare dată cu invective care mai de care mai licențioase, cu jigniri și chiar cu îmbrânceli corp la corp. O țiganiadă electorală caracterizează acum localitatea, și asta în defavoarea năvodărenilor. Pe de o parte, primarul Tudorel Calapod, susținut de consilierii PD-L, de cealaltă Nicolae Matei & Co, fiecare a susținut cu vehemență propria formulă a Consiliului Local, făcând uneori abstracție de deciziile instanței constănțene, care a decis nulitatea Hotărârii 193 a CL, prin care se decidea încetarea de drept a mandatelor celor trei consilieri locali care au migrat de la PNL la PD-L. Potrivit deciziei instanței, cei trei aleși locali ar trebui să rămână în funcție, fapt care însă nu a făcut decât să genereze și mai multe disensiuni între partizanii și opozanții lui Calapod. Pentru o clarificare a situației, edilul a solicitat în instanță, în cursul săptămânii trecute, dizolvarea consiliului local. Între timp însă, situația s-a menținut încertă, administrația locală neprimind nicio adresă oficială din partea Prefecturii Constanța, cu privire la situația legală a tuturor consilierilor locali și a proiectelor de hotărâre supuse dezbaterilor în ultimele luni. În ceea ce privește o eventuală discuție cu Prefectura despre scandalul consilierilor, primarul Calapod a declarat: „Nu știu cum, dar se pare că abia acum Prefectura își dă seama de cât de gravă este, de fapt, situația din Năvodari. Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cu reprezentanții instituției, cel mai probabil și cu prefectul Culețu, pentru a clarifica problema”. „Consiliul Local nu mai are vreo șansă de revenire” Și ca și cum spiritele nu ar fi fost destul de tensionate, pe lângă acțiunile aflate pe rolul instanței constănțene, pe lângă avizele pe care Prefectura Constanța trebuie să le emită vizavi de supraponderalul consiliu local din Năvodari, Ministerul Internelor și Reformei Administrative intervine și el în scandal, ca urmare a unei petiții semnate chiar de edilul Tudorel Calapod. În sensul acesta, prin răspunsul primit ieri de primarul PD-L din partea Corpului de Control al Ministerului Internelor și Refomei Administrative se arată că ședințele ordinare de CL convocate din octombrie și până în prezent de alte persoane decât de primar sunt nule. „Chiar azi (n.r.- ieri) am primit o decizie de la Corpul de Control al MIRA prin care se arată clar că, potrivit legii, ședințele ordinare care nu au fost susținute la inițiativa primarului nu sunt valabile. Mai mult decât atât, nici hotărârile adoptate în ședințele din 31 octombrie și 5 decembrie 2007 nu rămân în picioare, pentru că ele nu avut avizul comisiei de sprecialitate din cadrul CL și, în plus, nici nu au trecut prin vot secret, așa cum trebuia”. De menționat este faptul că adresa Ministerului Internelor prevede: „Hotărârile Consiliului Local adoptate în data de 31.10.2007 și respectiv 5.10.2007 fac obiectul unor dosare aflate pe rolul Tribunalului Constanța și Judecătoriei Constanța, având ca obiect suspendarea executării prevederilor Hotărârii CL Năvodari nr. 193/2007, față de care, până la pronunțarea de către instanță, nu se poate interveni pe cale administrativă”. Ministerul Internelor cere prefectului să acorde sancțiuni Mai mult decât atât, MIRA cere prefectului Dănuț Culețu să solicite comisiei de disciplină analizarea faptelor care constituie abateri disciplinare în ceea ce-i privește pe trei dintre funcționarii publici. Astfel, în adresă se arată că Prefectura va trebui să ia măsuri disciplinare în cazul Dianei Pătru, secretarul instituției primăriei, Aura Bozdoacă, director executiv al Direcției de verificare a legalității actelor și contencios administrativ și Simonei Bocioagă, consilier juridic în cadrul aceleiași direcții. Referitor la o eventuală soluționare a activității administrației locale Calapod a menționat: „Mai sunt doar două luni până la alegeri și nu cred că actualul consiliu local mai are vreo șansă de revenire. Sub nicio formă. Indiferent dacă instanța va decide sau nu dizolvarea CL Năvodari pe care chiar eu am solicitat-o. Oricum, activitatea consiliului este la pământ, este ca și inexistentă”, a subliniat Calapod.