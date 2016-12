Militant islamist, arestat în Spania, după ce a complotat pentru uciderea unui caricaturist suedez

Un presupus militant islamist a fost arestat în regiunea de nord-est a Spaniei din Catalonia, după ce i-a fost dejucat complotul de a ucide un artist suedez, transmite B1.ro.Ali Charef Damache, care are dublă cetățenie algeriană-irlandeză și este căutat de FBI pentru conspirație.Acesta este bănuit că are legătură cu un complot dejucat pentru uciderea lui Lars Vilks, care a declanșat uriașe proteste musulmane, din cauza reprezentării cu Profetul Mohamed pe care o are pe corp.Damache a fost arestat după ce poliția a primit informații că a fost în Barcelona, a declarat un oficial de securitate.