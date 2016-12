Miliardarul George Soros: Va urma o nouă criză financiară devastatoare

Ştire online publicată Joi, 07 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Miliardarul George Soros, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din lume, a lansat un avertisment despre viitorul economiei mondiale. Potrivit spuselor sale, în viitorul apropiat va urma o criză economică asemănătoare cu cea din anul 2008, transmite B1.ro.Anunțul l-a făcut în cadrul unui forum economic, și a dorit să avertizeze investitorii, cărora le-a transmis să fie foarte prudenți.În timp ce China se luptă să se redreseze economic din cauza devalorizării yuan-ului, restul lumii suferă. După părerea sa, revenirea la rate pozitive la dobânzi este o provocare pentru țările în curs de dezvoltare, iar evenimentele actuale seamănă foarte mult cu cele care au dus la criza economică din anul 2008.După prăbușirea yuan-ului, piața valutară, cea bursieră și cea a bunurilor de larg consum au fost puse sub asediu, iar scăderea în continuare a monezii nu face decât să stârnească mai multe îngrijorări specialiștilor cu privire la puterea economică a Chinei. Aproape 2.500 de miliarde de dolari au fost sterși din valoarea totală a acțiunilor anul acesta, iar pierderile s-au agravat săptămâna trecută, odată cu prăbușirea bursei din China.Potrivit lui Soros, China are o problemă majoră de ajutorare, care seamănă cu o nouă criză.„China are o problemă majoră de ajutorare. Aș spune că este o nouă criză. Când mă uit la piețele financiare, căd o provocare majoră care îmi amintește de criza pe care am avut-o în 2008”, a declarat Soros.Soros a mai declarat că actuala posibilă criză ar fi mai serioasă decât cea din 2008.George Soros conduce un fond de investiții care a crescut din anul 1969 până în 2011 cu aproximativ 20% în fiecare an. Această creștere i-a dus averea până la aproximativ 27,3 miliarde de dolari. El și-a început cariera în New York în anii '50, iar reputația în investiții a luat-o în 1992, când a câștigat un miliard de dolari după ce a făcut un pariu conform căruia Marea Britanie va fi nevoită să devalorizeze lira.