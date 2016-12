Migranţi acuzaţi că au finanţat gruparea teroristă Statul Islamic

Migranți acuzați că au finanțat gruparea teroristă Statul Islamic

Ştire online publicată Miercuri, 01 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Patru lucrători migranți proveniți din Bangladesh au pledat vinovat la acuzațiile de finanțare a activităților teroriste, în fața unui tribunal din Singapore, relatează DPA, citând presa locală. Sentința în cazul celor patru va fi pronunțată pe 21 iunie.Potrivit publicației The Straits Times, alți doi lucrători migranți, aflați în arest preventiv, au respins acuzațiile și ei vor compărea din nou în fața instanței pe 9 iunie.Bărbații, cu vârste între 26 de ani și 31 de ani, fac parte dintr-un grup de opt lucrători migranți arestați de autoritățile singaporeze în urmă cu o lună, sub bănuiala că aparțin unei grupări ilegale intitulate Statul Islamic în Bangladesh (ISB).ISB este acuzat că intenționa să orga-nizeze o lovitură de stat în Bangladesh și să aducă țara sub autoritatea califatului declarat de gruparea jihadistă sunită Statul Islamic (SI), a anunțat Ministerul de Interne singaporez.Acuzațiile includ colectarea și furnizarea de bani pentru sprijinirea terorismului în Bangladesh și deținerea de proprietăți cu scop terorist.Acesta este primul caz în care s-a aplicat concret noua lege privind eradicarea finanțării terorismului adoptată de parlamentul singaporez, scrie Agerpres.