Microsoft ar putea lansa Windows 9 pe 15 aprilie 2015

Ştire online publicată Luni, 13 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Noua versiune a sistemului de operare al Microsoft, Windows 9, ar putea fi lansată pe data de 15 aprilie 2015, potrivit The Verge. Site-ul american îl citează pe Paul Thurrot, un cunoscut blogger specializat pe IT, care prefațează că Windows 9 va fi prezentat în conferința anuală cu dezvoltatorii din 2014, urmând să fie lansat un an mai târziu, transmite B1.ro.Deocamdată nu se cunosc detalii tehnice despre Windows 9, însă Thurrott crede că inginerii Microsoft vor începe efectiv lucrul la noul sistem de operare după conferința Build 2014. Între timp, inginerii companiei lucrează la Update 1, o actualizare gratuită de care vor beneficia toți utilizatorii de Windows 8.1 în aprilie 2014.