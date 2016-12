Mica Ertegun ar fi investit în România, dar a fost refuzată. A donat în schimb Universităţii Oxford

Mica Ertegun ar fi investit în România, dar a fost refuzată. A donat în schimb Universității Oxford

Sâmbătă, 03 Martie 2012

Românca Mica Ertegun, care a donat peste 30 de milioane de euro Universității Oxford, a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea TV, că a dorit să investească în România, la Târgu-Jiu, dacă autoritățile nu ar fi respins-o, fără nici o explicație. "Mi s-a spus că nu e nevoie", relatează Ertegun. "Parte din banii ăștia s-au dus la Oxford", concluzionează românca."Banii au fost adunați din muzica pe care a creat-o bărbatul meu. Când am revenit în țară, eram foarte interesată de anumite lucruri. Unul dintre ele a fost refacerea statui lui Brâncuși. Sunt sigură că sunteți la curent în ce stare am lăsat-o. Și apoi am cumpărat din banii mei și ai bărbatului meu o bucățică de pământ la poalele statuii și vroiam să construiesc o casă de informații pentru străini, în care puteai să vii să vezi locuri, să faci fotografii, puteai să bei o Coca-Cola, dacă era cald. Toate au fost aprobate și când am vrut să încep, mi s-a spus că nu mai e nevoie, că fac oamenii din Târgu Jiu", a declarat Mica Ertegun, pentru Realitatea TV.Mai mult decât atât, Mica Ertegun a declarat că, după refuzul autorităților presa locală din Târgu Jiu ar fi denigrat-o în repetate rânduri, susținând că ar fi o hoață."Jurnalele de la Tg Jiu erau infernale, parcă aș fi fost o hoață. Parte din banii ăștia s-au dus la Oxford. Sper să beneficieze mulți români de ei. Mă simt jignită că am fost refuzată", a conchis soția fostului mogul din lumea muzicii americane.