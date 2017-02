Merkel vrea să discute cu Rusia problema atacurilor informatice și a știrilor false

Cancelarul german Angela Merkel a declarant sambata ca ar vrea sa discute chestiunile atacurilor cibernetice si stirilor false cu Rusia, dar este indoielnic ca problema stirilor false va putea fi rezolvata cu success inaintea alegerilor cea au loc anul acesta in tari din Europa, informeaza Agerpres.ro.“Stim ca Rusia comunica foarte deschis faptul ca vede razboiul hibrid drept o forma de aparare”, a spus Merkel la Conferinta de Securitate de la Munchen cand a fost intrebata despre problema stirilor false.“Daca ar fi sa-mi doresc un lucru, cu siguranta ar fi foarte bine sa punem aceasta chestiune, de exemplu, in marja discutiilor NATO-Rusia”, a afirmat cancelarul german.Pe de alta parte, Merkel a declarat ca relatiile Europei cu Rusia raman o provocare, dar este important sa se lucreze cu Moscova pentru combaterea terorismului islamist.“Lupta comuna impotriva terorismului islamsit este o zona unde avem aceleasi interese si putem conlucra”, a spus liderul german la conferinta din Munchen, unde in audienta era si vicepresedintele SUA, Mike Pence.