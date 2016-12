Merkel recunoaşte că Germania a greşit abordarea în problema migraţiei

Merkel recunoaște că Germania a greșit abordarea în problema migrației

Germania și alte țări din Uniunea Europeană au închis ochii prea mult timp la criza refugiaților care apărea la granițele externe ale blocului comunitar, a declarat cancelarul Angela Merkel într-un interviu apărut ieri într-un ziar german, potrivit Reuters.Merkel, care este criticată în Germania pentru politica sa de des-chidere față de refugiați lansată în urmă cu un an, a spus de asemenea pentru Sueddeutsche Zeitung că Germania și UE trebuie să aibă răbdare și rezistență în gestionarea crizei imigranților.„Sunt chestiuni politice pe care le poți vedea că vin, dar pe care nu le realizezi ca atare la acel moment, iar în Germania am ignorat problema prea mult timp și am blocat nevoia de a găsi o soluție paneuropeană”, a afirmat ea.Comentariile lui Merkel sunt o neașteptată analiză autocritică ce pare menită a apărea la un an de la celebra sa declarație „wir schaffen das” („putem face asta”), dată ca răspuns la o întrebare despre gestionarea fluxului tot mai mare de refugiați.Ea a mai declarat că Germania, care a primit majoritatea celor peste un milion de refugiați din Orientul Mijlociu și Asia care au ajuns în UE anul trecut, a lăsat Spania și alte țări de graniță ale UE să se ocupe singure de refugiați.„Pe atunci am respins de asemenea distribuția proporțională a refugiaților”, a spus ea.Merkel a subliniat totodată că Germania nu a susținut modele precum agenția europeană de apărare a frontierelor, Frontex, care ar fi încălcat suveranitatea statelor membre ale UE. „Am spus că ne vom ocupa de problemă la aeroporturile noastre, din moment ce nu avem graniță externă a UE. Însă acest lucru nu funcționează”, a afirmat ea.Cancelarul, care se află la al treilea mandat, a mai atras atenția că problema refugiaților va fi una pe termen lung. „Nu am abordat problema în mod corespunzător. Asta este valabil și în privința protecției graniței externe a spațiului Schengen”, a declarat Merkel.